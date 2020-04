Bammental. (bmi) Der Lebensmittelpunkt von Hansi Flick liegt seit Herbst in München – so wie es sich für den Trainer des FC Bayern gehört. Doch so oft es geht, schaut der Bammentaler auch in seiner Heimatgemeinde vorbei, wo auch seine beiden Töchter und zwei Enkel leben. Und genau hier will er in Zeiten von Corona "Solidarität praktizieren und in unserer Heimat ein klares Zeichen setzen für ein Miteinander", teilt der Ehrenbürger mit.

Der Fußballtrainer und Weltmeister 2014 hat gemeinsam mit der Gemeinde die Aktion "Bammental gegen Corona" gestartet. Diese soll Menschen unterstützen, "die unter der Corona-Pandemie besonders leiden und die Alltagshelden anerkennen, die derzeit Besonderes leisten", teilt die Gemeinde mit. Flick geht dabei voraus, hat für die Initiative einen Grundstock gelegt, über dessen Höhe Spender und Gemeinde Stillschweigen vereinbart haben. Sie hoffen auf viele Nachahmer.

Egal ob in Bammental, bei der deutschen Nationalmannschaft oder beim FC Bayern: Weggefährten wie Spieler loben Flick für seine Sozialkompetenz, als einen, der mit Menschen kann, mit dem Herz am rechten Fleck. Flick, der seit Jahren Hilfsbedürftige in Bammental unterstützt, meint: In der Coronakrise machen gerade alle eine neue Erfahrung. "Wir haben die Leichtigkeit verloren, die Sicherheit, das gute Gefühl, alles in unserem Leben unter Kontrolle zu haben." Sein Gegenmittel: "Gegenseitig beistehen und füreinander da sein, gemeinsam Stärke zeigen und positiv nach vorne blicken." Und so hat der 55-Jährige "seinen" Bürgermeister Holger Karl angerufen und mit Familie wie Gemeinde "Bammental gegen Corona" ausgeheckt.

Die Aktion hat drei Ziele: Erstens geht es Flick darum, "die Menschen zu unterstützen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind." Karl ergänzt: "Wir wollen vor Ort Soforthilfe leisten, wo sie dringend gebraucht wird". Wer sich etwa in einer Notlage befindet und durch das Raster staatlicher Hilfen fällt, kann und soll sich ebenso unter corona@bammental.de oder Telefon 0 62 23 / 9 53 00 melden wie Spender. "In der aktuellen Situation zählt jeder noch so kleine Betrag", betont Karl.

Zweitens unterstützt sie alle, die besonders von der Pandemie betroffen sind. So werden rund 600 alleinlebende Senioren über 65 Jahren von der Gemeinde Präsente mit Blumen und Kosmetik oder etwa Gutscheinen für Bücher und Friseur erhalten, damit auch örtliche Läden gestärkt werden. Und rund 600 Bammentaler Schüler und Kinder dürfen sich über Spielzeug als Ostergeschenk freuen.

"Wir wollen die anerkennen, die anderen helfen", nennt Karl als dritten Punkt. Sie dürfen sich ebenso auf einen Geschenkkorb freuen. Egal ob in Arztpraxis, Apotheke, Lebensmittelmarkt, Nachbarschaftshilfe oder bei der Aktion "Bammental solidarisch": Ehrenamtliche wie systemrelevante Arbeitnehmer leisten gerade "Großartiges, oft weit über deren Kapazitätsgrenzen hinaus".