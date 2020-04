Bammental. (pol/mün) Am Samstagnachmittag wurde die Bammentaler Feuerwehr zum Brand einer Häckselmaschine auf einem Firmengelände gerufen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war das Arbeitsgerät in Betrieb, als es sich aus bislang unbekannten Gründen entzündete. Die dabei entstandene Rauchsäule bei dem Brand im Hollmuthweg war weithin sichtbar. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Er dürfte sich jedoch auf mehrere tausend Euro belaufen. Der Verkehr an der angrenzenden Bundesstraße B45 sowie der Schienenverkehr wurden nicht beeinträchtigt.