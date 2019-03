Von Christoph Moll

Bammental. Zu seinem 25. Jubiläum wollte sich das Gymnasium Bammental selbst ein besonderes Geschenk machen: einen Schulnamen. Denn seit seiner Gründung firmiert die Schule unter "Gymnasium Bammental", ist quasi "namenlos". Zwei Anläufe waren bereits gescheitert, nun sollten aller guten Dinge drei sein. Doch das Jubiläum ist längst gefeiert - und um die Bemühungen um einen Schulnamen ist es zuletzt sehr still geworden. Denn auch der dritte Anlauf ist im Sande verlaufen, sodass das "Gymnasium Bammental" wohl zumindest für die nächsten Jahrzehnte auch "Gymnasium Bammental" bleibt.

Hintergrund Bei der Suche nach einem Schulnamen für das Gymnasium Bammental gingen rund 50 Vorschläge ein. Mehrfach genannt wurden Albert-Schweitzer-Gymnasium, Heidelbergensis-Gymnasium, Marie-Curie-Gymnasium - und "Gymnasium Bammental". Weitere Vorschläge waren Bammerstsberg-Gymnasium, Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium, Friedrich-Hemmer-Gymnasium, Geschwister-Scholl-Gymnasium, [+] Lesen Sie mehr Bei der Suche nach einem Schulnamen für das Gymnasium Bammental gingen rund 50 Vorschläge ein. Mehrfach genannt wurden Albert-Schweitzer-Gymnasium, Heidelbergensis-Gymnasium, Marie-Curie-Gymnasium - und "Gymnasium Bammental". Weitere Vorschläge waren Bammerstsberg-Gymnasium, Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium, Friedrich-Hemmer-Gymnasium, Geschwister-Scholl-Gymnasium, Grafenrain-Gymnasium, Gustav-Robert-Kirchhoff-Gymnasium, Helen-Keller-Gymnasium, Hilde-Domin-Gymnasium, Hollmuth-Gymnasium, "Internationales Gymnasium Bammental", Kurpfalz-Gymnasium Bammental, Otto-Schoetensack-Gymnasium, Rachmaninow-Gymnasium, Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium, Rupert-Neudeck-Gymnasium und Sir-David-Attenborough-Gymnasium. Namen mit lokalem Bezug wären Ellen-Lauterbach-Gymnasium nach der früheren SPD-Bundestagsabgeordneten aus Bammental, Herbert-Echner-Gymnasium nach dem früheren Bürgermeister - dieser Vorschlag wurde mehrfach genannt - und Vertus-Gymnasium nach der französischen Partnergemeinde gewesen. Weniger ernst gemeint oder kaum umsetzbar erschienen Vorschläge wir "Leocini" vermutlich als Komination aus Schulleiter Benedikt Mancini und dessen Stellvertreter Tobias Leopold, Kramer-Gymnasium nach der langjährigen und beliebten Schulsekretärin Heike Kramer, Werner-Schmidt-Gymnasium nach einem langjährigen Lehrer und Hansi-Flick-Gymnasium nach dem Fußball-Weltmeister als Co-Trainer und Ehrenbürger. (cm)

Dabei hatte alles aussichtsreich begonnen. Die Initiative zu einem Schulnamen kam nämlich von den Schülern selbst. Über zehn Jahre sind seit dem letzten Versuch vergangen. Nach einem erfolglosen Anlauf in den Jahren 2001 und 2002 sollte 2005 und 2006 endlich ein Name gefunden werden. Doch damals wechselte die Schulleitung von Margareth Schütte zu Christine Konrad-Roth.

Schütte war die Entscheidung zu wichtig, um sie noch alleine zu treffen, Konrad-Roth musste die Schule erst kennenlernen. Schon damals zeigte sich eine große Hürde: Viele Schüler und Lehrer waren der Meinung, dass "Gymnasium Bammental" auch ein Name sei, mit dem man sich identifizieren könne.

Ende 2017 wagten Schüler dann einen neuen Anlauf: Eine Arbeitsgruppe wurde ins Leben gerufen und es wurden Vorschläge gesammelt. Die Vorgabe war, dass der Name das Gymnasium nach außen repräsentiert und nach innen die Identifikation mit der Schule stärkt.

In Frage kamen eine lebende oder verstorbene Persönlichkeit, eine geografische Bezeichnung, aber auch Abstraktes wie "Eine-Welt-Gymnasium". Der Name sollte zu einem allgemeinbildenden Gymnasium passen, einen Bezug zum Leitbild der Schule haben, einen regionalen Bezug haben und nicht polarisieren. Außerdem sollte keine Verwechslungsgefahr mit anderen Schulen bestehen.

Rund 50 Schüler, Eltern und Lehrer brachten sich ein. Heraus kam eine lange Liste mit ernsten und weniger ernsten Vorschlägen (siehe Kasten rechts), über die die Arbeitsgruppe diskutierte. Das Ergebnis: Eine Mehrheit hielt es für naheliegend, den Nicht-Namen "Gymnasium Bammental" beizubehalten. Unter den Vorschlägen kam am ehesten Herbert Echner in Frage, der als Bürgermeister von 1976 bis 1994 zusammen mit dem Neckargemünder Schulleiter Günther Wüst die Gründung des Gymnasiums initiiert und begleitet hatte.

"Es waren spannende Namen dabei", sagt Benedikt Mancini. Für den Schulleiter wäre Herbert Echner ebenfalls am ehesten in Frage gekommen. "Echners Lebenslauf ist sehr eindrucksvoll", sagt der Schulleiter. "Aber es gab auch Kritik, dass er über Bammental hinaus nicht bekannt wäre." Und so beschlossen die Schulkonferenz mit Schülern, Eltern und Lehrern sowie die Gesamtlehrerkonferenz, es bei "Gymnasium Bammental" zu belassen. Eine Entscheidung des Gemeinderates und des Regierungspräsidiums als Schulaufsichtsbehörde war somit nicht mehr notwendig.

"Viele wollten einen anderen Namen, konnten sich aber nicht auf einen Favoriten einigen", sagt Schulleiter Mancini und kündigt an: "Wir werden nun keinen weiteren Anlauf unternehmen." Somit bleibt das Gymnasium Bammental das letzte "namenlose" Gymnasium im direkten Heidelberger Umland. Das vormalige Gymnasium Neckargemünd hatte sich erst vor einigen Jahren nach dem Physiker Max Born benannt.