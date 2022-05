Von Benjamin Miltner

Bammental. Nun soll es also wirklich so weit sein: Am Montag, 2. Mai, startet die Sanierung der Friedensbrücke. Bis voraussichtlich Ende September soll das in den Jahren 1789/90 errichtete historische Gebäude für knapp eine Million Euro aufwendig instandgesetzt und modernisiert werden. Damit einher geht eine ebenso lange Vollsperrung der Friedensbrücke und ihres Abschnitts der Landesstraße L 600. Dies alles betonten Vertreter des hier zuständigen Regierungspräsidium (RP) und des Ingenieurbüros Braun aus Schömberg am Donnerstag in der Sitzung des Gemeinderats.

Auf die widersprüchlichen Angaben zum Start der Maßnahme und Vollsperrung ging dagegen niemand ein. Die Brückenertüchtigung hätte eigentlich am vergangenen Montag mit Leitungsarbeiten für die Kommune beginnen sollen. Die dafür nötige verkehrsrechtliche Anordnung zur Sperrung der L 600 lag aber nicht vor, wie es aus dem Rathaus hieß. Weil zunächst noch Unterlagen seitens der Baufirma fehlten, wie das RP auf Nachfrage erklärte. Wie auch immer: Bürgermeister Holger Karl jedenfalls betonte die Freude der Gemeinde, "dass dort nach Jahrzehnten endlich etwas passiert und ein lang gehegter Wunsch vor allem der Bevölkerung in Erfüllung geht."

Eine Fahrbahnbreite von nur 2,60 Meter je Spur, keine Gehwege, nur eine niedrige Absturzsicherung: Auch für den Laien offenkundig sind die Mängel, weshalb die Elsenzquerung "keine verkehrssichere Brücke nach heutigem Standard" ist, wie der für die Bauleitung zuständige Daniel Burkhardt im Gemeinderat betonte. "Das Bauwerk ist 230 Jahre alt. Damals sind dort maximal Pferdetriebwagen gefahren, aber seither hat sich in ihren Umfängen nichts geändert."

Eine Lösung zumindest für Fußgänger und Radler brachte die im Sommer 2018 errichtete – und ebenfalls vom Ingenieurbüro Braun betreute – Brücke wenige Meter weiter flussaufwärts. Nun soll auch dem Begegnungsverkehr etwa zweier Autos auf der Elsenzbrücke die Brisanz qua Enge genommen, die Fahrbahn auf sechs Meter verbreitert werden.

1945 war der östliche Teil der Brücke gesprengt, dann wieder aufgebaut sowie 1949 mit dem Namen Friedensbrücke neu eingeweiht worden. Seither ist sie im Wesentlichen unverändert geblieben. Nur logisch also, dass nun aufwendige Instandsetzungen von Schäden an Mauerwerk und Beton wie etwa dem Eisenbetonbogen aus 1949 anstehen. Zudem erhält die Brücke ein dann ein Meter hohes Geländer, eine Schutzabdichtung und es wird die aktuell gültige Lastbegrenzung auf Fahrzeuge bis zwölf Tonnen aufgehoben.

Dafür wird die historische Gewölbebogenbrücke komplett bis auf ihre Pfeiler ausgehoben und mit vier Betonschichten neu aufgebaut. "Die Ansicht wird sich nicht ändern, die Brücke wieder mit dem gewohnten Buntsandstein verkleidet", versprach Burkhardt. Sie erhält sogar eine Aufhübschung: Die aktuell die Ansicht der Oberstromseite dominierende Wasserleitung wird durch die dann höhere Brüstung nahezu verdeckt. "Endlich verschwindet dieses wüste Metallrohr", gefielen Rainer Stetzelberger (CDU/BV) auch insgesamt die Pläne sehr gut. Die Ausfahrt und speziell der Winkel zur Industriestraße/Kreisstraße K4160 wird hingegen weiter "nicht rechtwinklig und fahrtechnisch schwierig sein", wie Dirk Nebelung (UWB) von den Experten bestätigt wurde.

Neben der Vollsperrung der Brücke bis Ende September – so lange sollen die Arbeiten bei optimaler Witterung und möglichst niedrigen Wasserständen andauern – soll bis 30. Juni auch die Industriestraße halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr in Richtung Ortszentrum wird dennoch über diese Route umgeleitet und hier der Verkehr zeitweilig per Ampel geregelt, ortsauswärts in Richtung Bundesstraße B 45 die Strecke über die Bahnhofstraße empfohlen.