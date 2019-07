Bammental. (luw) Ein Auto ist am Sonntag in der Bahnhofstraße während der Fahrt in Flammen aufgefangen. Die 46-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.

Die Frau aus Wiesenbach war nach Angaben der Polizei gegen 14.30 Uhr mit ihrem Renault in Bammental unterwegs, als das Fahrzeug plötzlich begann zu qualmen. "Es war wahrscheinlich ein technischer Defekt", sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Nähere Informationen zur Ursache des Feuers lagen den Beamten gestern noch nicht vor. In der Bahnhofstraße hielt die Frau das Auto an, stieg aus und alarmierte sofort die Polizei.

"Als wir den Einsatzort erreichten, kamen schon etwa zwei Meter hohe Flammen aus dem Motorraum", berichtete der Bammentaler Feuerwehrkommandant Timo Winkelbauer gegenüber der RNZ. Der Löscheinsatz sei letztlich "Routine" für die Floriansjünger gewesen, so Winkelbauer.

Die Frau allerdings habe aus nachvollziehbaren Gründen sichtlich "unter Schock" gestanden. "Sie hatte ein bisschen Kreislaufprobleme und wurde noch vor Ort durch einen Arzt medizinisch versorgt", sagte der Kommandant der Feuerwehr. Nach RNZ-Informationen soll die Renault-Fahrerin eine leichte Rauchvergiftung erlitten haben.

Dies konnten Feuerwehr und Polizei auf Nachfrage nicht bestätigen. Auch konnten sie die Frage nicht beantworten, ob die Frau in ein Krankenhaus kam oder lediglich am Ort des Geschehens behandelt wurde. Am Renault der 46-Jährigen entstand Totalschaden in noch nicht bekannter Höhe.