Bammental. (bmi) Heute Vormittag wird der Asphalt aufgetragen, am Abend ist die Fahrbahn fertig und am Samstag wird sie wieder freigegeben: Wenn nicht doch noch etwas dazwischenkommt, dann ist die Baustelle in der Hauptstraße zwischen der Elsenzbrücke und dem Kreisverkehr mit Ringstraße und Heldenweg binnen vier Tagen erledigt worden. "Kurz und schmerzlos", freut sich Oliver Busch. Der Bauamtsleiter betont: "Es war die richtige Entscheidung des Gemeinderats, die Maßnahme sofort durchzuführen."

Denn das Gremium hatte erst vor einer Woche grünes Licht für den Tausch des Pflasters gegen Asphalt auf der 55 Meter langen Strecke an der TV-Halle gegeben. Sie wurde als Nachtrag zu der gerade fertig gestellten Sanierung der Elsenzbrücke durchgeführt. Im Gegensatz zur Brückenarbeit war die Hauptstraße voll und nicht nur einseitig gesperrt. Umso wichtiger, dass diesmal der Zeitplan eingehalten werden konnte. Denn die Geschäfte der Hauptstraße waren seit Dienstag für große LKW nicht erreichbar, weil sie für die Anfahrt aus Neckargemünd wegen der nur 3,10 Meter hohen Eisenbahnbrücke zu hoch und aus Gaiberg zu schwer sind. Die Lösung: Der Edeka-Markt bekam für seine Zulieferung eine Ausnahmegenehmigung, Getränkemarkt und Anwohner konnten ihre Anlieferungen verschieben.