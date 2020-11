Von Nicolas Lewe

Bammental. Für Dietrich Hassmann ist 2020 trotz – oder je nach Blickwinkel gerade wegen – der Corona-Krise ein gutes Jahr. Der 65-jährige Mitgründer des genossenschaftlich getragenen Fahrradgeschäfts Bikeage in Bammental berichtet im Gespräch mit der RNZ von einem Umsatzplus von rund 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Maßgeblich dafür sei das Geschäft mit E-Bikes, auf das sich Bikeage Hassmann zufolge "zu 99 Prozent spezialisiert" hat. Wenn man so wolle, könne man den Fahrradladen also als einen "Corona-Gewinner" bezeichnen. Um die in Krisenzeiten stark gestiegene Nachfrage nach E-Bikes bedienen zu können, habe man in allen Bereichen neues Personal eingestellt: sowohl bei den Mechatronikern als auch bei den Kundenberatern und im Backoffice.

"Für 2020 gehen wir von über 700 verkauften E-Bikes aus", prognostiziert der 65-Jährige. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 seien es "nur" 500 bis 600 gewesen. Den voraussichtlichen Umsatz für 2020 beziffert der Fahrrad-Fachmann mit 2,5 Millionen Euro. Der durchschnittliche Verkaufspreis für ein E-Bike liege bei Bikeage zwischen 3000 und 3500 Euro. Interessant sei, dass es einen deutlichen Trend zu sogenannten "SUV-E-Bikes" gebe, also E-Trekkingräder, die auch auf schwierigen Wald- oder Schotterwegen problemlos gefahren werden können.

Dass das Fahrradgeschäft derartig boomen würde, habe sich schon zu Beginn der Corona-Pandemie abgezeichnet, da viele sich zum Kauf des E-Bikes für den Weg zur Arbeit entschieden hätten – als Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln, in denen die Ansteckungsgefahr ungleich größer ist. Doch kurioserweise habe genau diese für alle Fahrradhändler positive Entwicklung auch den Bikeage-Laden zunächst vor ungeahnte Probleme gestellt. "Die Einschränkungen im März und April waren sehr belastend", erinnert sich Hassmann. Vorübergehend sei es nur erlaubt gewesen, die Werkstatt zu öffnen, während ein Verkauf laut damaliger Corona-Verordnung nicht möglich war.

"Bezogen auf die Lieferfähigkeit der E-Bikes wirkte sich die Corona-Krise negativ aus, da viele von uns vorbestellte E-Bikes extrem verspätet oder teilweise überhaupt nicht geliefert wurden." Der Bikeage-Mitgründer, der das Geschäftsmotto "Moving for change" prägte, erzählt, man habe sich in einem "unternehmerischen Drahtseilakt" dazu entschlossen, weiter E-Bikes nachzubestellen. Der "Lohn" dieser Entscheidung bestehe darin, "dass wir jetzt durch die aktuellen Nachlieferungen unseren Kunden eine sehr gute Auswahl von 300 bis 400 E-Bikes bieten können".

Der Kontakt zu den Kunden sei durch die Corona-Krise sogar enger geworden. "Wir haben", so Hassmann, "eine neue Beratungskultur etabliert." Rund 80 Prozent laufe Corona-bedingt inzwischen über Termine, bei denen die Kunden im Vorfeld Größe, Gewicht und spezielle Wünsche angeben. Das Angebot begleiteter Probefahrten habe sich bewährt. Ebenso wie die Möglichkeit, E-Bikes zu mieten. Hinzu kämen Dienstrad-Programme, mit denen Bikeage 25 Prozent des Umsatzes mache. Hassmann bezeichnet es als einen "Riesenspaß", den Leuten mit dem Kauf eines E-Bikes zu einem umweltbewussteren und gesünderen Leben zu verhelfen.