Bammental. (bmi) Einmal pro Halbjahr ist er ein Fixpunkt auf der Tagesordnung des Gemeinderats: der Baubericht. Auch in der jüngsten Zusammenkunft des Gremiums stellte Bauamtsleiter Oliver Busch diesen den Bürgervertretern vor. Die RNZ gibt eine Übersicht über die Baustellen und -projekte der Elsenztalgemeinde.

> Das läuft gerade: Insgesamt rund 18 Monate lang und noch bis Ende des kommenden Jahres soll die Sanierung der beiden Straßen Hermann-Löns- und Bammertsbergweg erfolgen. Seit März werden in neun Abschnitten und für geplant knapp 2,4 Millionen Euro Arbeiten an Kanal, Wasserversorgung, Kabeltiefbau, Gehwegen und Straße verrichtet sowie unter anderem künftig ein Teil des Niederschlagswassers in den Weihwiesenbach geleitet. In den Sommerferien standen und stehen zudem Malerarbeiten in den kommunalen Kindergärten auf dem Plan.

> Das ist in den letzten Zügen: Die Baustelle auf der Kreisstraße K 4160 im Ortsteil Reilsheim geht nach nunmehr drei Jahren ihrem Ende zu. Jüngst wurde die Bammentaler Ortsdurchfahrt wieder komplett für den Autoverkehr freigegeben, bis etwa Mitte September sind laut Bauamtsleiter Busch noch der neue Kreisel am Ortsausgang in Richtung Gauangelloch sowie letzte Arbeiten an der Baustelle fertigzustellen.

Ab dieser Woche soll indes der Betrieb in der neuen Kita am Wald mit insgesamt drei Gruppen starten. Das Gebäude ist bezugsbereit und wurde dem Betreiber SRH Schulen GmbH Neckargemünd im August übergeben. Der Außenbereich in Richtung Wald ist laut Busch wegen Lieferschwierigkeiten bei den Baumaterialien für die Kinder noch nicht nutzbar, soll aber bis Oktober fertiggestellt werden. "Der erste Nutzer ist bereits seit Anfang Mai da", berichtete der Bauamtsleiter von einer Meise, die trotz größtem Trubels ein Nest im ebenfalls neuen Technikgebäude gebaut und erfolgreich gebrütet hat.

> Das ist bereits fertig: Auch auf einige abgeschlossene Projekte konnte Bauamtsleiter Oliver Busch verweisen: So seien in den vergangenen Monaten die Unebenheiten und Mängel am Asphalt auf der Elsenzbrücke behoben worden. Gleich nebenan wurde eine Ladestation für E-Bikes an der TV-Halle errichtet und der Platz drumherum neu gestaltet. Zudem wurde die Tonanlage in der Elsenzhalle ausgetauscht und die sanierungsbedürftigen Toiletten am Friedhof erneuert.

> Das steht an: Der eigentlich für diesen Herbst angedachte Beginn für den Anbau des Gymnasiums verschiebt sich um mindestens ein halbes Jahr, weil die Gemeinde für einige Gewerke kein Angebot erhielt und für andere die aktuell hohen Preise in der Baubranche nicht hinnehmen möchte. Bei den kommunalen Liegenschaften stehen die Dachsanierungen der Rathausgaragen und der Bauhofgerätehalle an. Die Erneuerung des Festplatzes soll ab Februar 2022 angegangen werden – und die Baustelle in Hermann-Löns- und Bammertsbergweg wird nicht lange die einzige Straßenerneuerung in Bammental bleiben. Weitere Maßnahmen sind in Vorplanung.