Von Karin Katzenberger-Ruf

Bammental. Unter schwarzen Mänteln steckten scharfe Damen im Tiger- und im Glitzer-Look. Es kam darauf an, ob es darum ging, im Fitnessstudio eine gute Figur zu machen oder darum, sich selbst zu feiern. Aus dem Hit "We are the Champions" der legendären Gruppe "Queen" wurde im Multifunktionsgebäude in Bammental ein "Wir sind die Nonames". Besagtes Gebäude hat noch keinen Namen - und auch die Frauenkabarettgruppe wird wohl weiterhin namenlos bleiben.

Wäre auch schwer, sich nach 20 Jahren nochmals neu zu orientieren. Wo der Name "Noname" doch zu einem echten Zugpferd geworden ist. Zum Jubiläumsabend hissten Bürgermeister Holger Karl und Ehrengemeinderat Peter Dunkl als Moderator zu Ehren der Frauen gemeinsam das Bammental-Banner mit dem Ortswappen. Das Publikum im voll besetzten Saal spendete den "Damen ohne Namen" nach zweieinhalb äußerst unterhaltsamen Stunden stehend Applaus.

Manche Gäste ließen in der rund halbstündigen Pause einfach nochmals Revue passieren, was ihnen an der frechen Frauengruppe besonders gefällt und wie viele Vorstellungen sie schon gesehen haben.

Und wie hatte alles angefangen? Mit der eher schüchternen Anfrage, ob man mal bei der Veranstaltung "Musi&Kabarett" der Grünen auftreten dürfe. Der kleine Auftritt wurde zum großen Kracher und von nun an ging’s nur noch bergauf. Dabei hatten die Frauen vom Musikkabarett sogar ein "Spottlied" auf die Grünen im Repertoire. "Ob das mit der Umwelt stimmig, mit der Basis stimmig oder überhaupt nicht stimmig ist" hieß es im Refrain.

Doch die Sängerinnen wussten auch "Es gibt kein Bier für Hartz vier", hatten Kanzler Gerhard Schröder als "Genosse der Bosse" auf dem Schirm und ebenso wie seine Nachfolgerin samt die Merkel-Raute. Und was würde musikalisch besser passen als die Bammentaler Variante von "Angie", dem legendären Hit der Rolling Stones.

Die Gruppe "Noname" kennt sich aber auch gut mit deutschem Liedgut aus, weiß von der Zweideutigkeit des alten Volksliedes "Sah ein Knab’ ein Röslein stehen". Da geht es doch wiederum eindeutig um Entjungferung! "Werd net frech, lass die Finger vun der Wäsch" lautete die Ansage von "Noname" an den Knaben.

Im Kabarett-Programm ging es auch um die Finanzkrise vor über einem Jahrzehnt und damit um "reiche Brocke, die uff Geldsäck’ hocke." Der Urlaub auf Balkonien ("Do wär’s net bleed, wenn die Sunn scheine deed") ist ebenso ein Thema wie das 24-Stunden-Ticket im öffentlichen Nahverkehr und der Kampf mit dem Fahrscheinautomaten, der das Ticket auch nach siebenmaligem Einwerfen der Münzen nicht ausspuckt.

Für die Nummer "EBAN - die Schreckliche" stülpten sich die Damen Pelzmützen über. Wo haben sie dieses ausgefallene Modell nur her? "Die Damen verkleiden sich immer noch als alte Schachteln, dabei haben sie das doch gar nicht mehr nötig", so der bissige Kommentar von Peter Dunkl.

Er darf so reden, schließlich ist seine Frau auch eine "Noname" Und schon folgt eder absolut unpolitische Titel "Ich such’ mei Brill’" - der einfach nur allen Altersweitsichtigen aus der Seele spricht. Auf das musikalische Programm vor einem begeisterten Publikum folgte das große Dankeschön an alle Beteiligten.

Bei "Noname" ist Irmela diejenige, die ständig mit irgendwelchen Ideen schwanger geht und "Textfetzen" im Kopf hat, die irgendwann zu einem großen Ganzen und immer wieder zu neuen Geschichten werden. Mit ihrer witzigen, unkomplizierten Art werden die "Mädels" wohl noch viele Auftritte stemmen. Dies in Bammental und anderswo.

Nach dem Revue-Programm der vergangenen 20 Jahre ging es beim Jubiläumsauftritt musikalisch und im entsprechenden Outfit auch um den "Brexit". Zu Karneval haben sich die Mitglieder von "Noname" auch schon mal unter das närrische Volk in Mainz gemischt. Das Angebot, mal in einer Fernsehsitzung aufzutreten, kam übrigens noch nicht - auch wenn "Noname" dort garantiert gut aussehen würden.