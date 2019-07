So sieht der Gemeinderat aus, der die Geschicke Bammentals in den kommenden fünf Jahren gestaltet. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Bammental. Fünf Jahre und 76 Sitzungen - mit Ausschüssen gar 169 - sowie unzähligen Stunden: Das sind die nackten Fakten, die Bürgermeister Holger Karl bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats vorlegte. Zahlen können die Mühen des Ehrenamts aber nur bedingt abbilden. Und so blickte der Rathauschef vor gut 60 Zuhörern im Multifunktionsgebäude des Schulzentrums auch abseits der Statistiken auf die vergangenen fünf Jahre zurück.

Schon mit Karls Blick nach rechts und links auf dem Podium wurde der Wandel sichtbar. Denn 2014 saß dort keiner der heutigen Amtsleiter, keine Kristina Leicht vom Hauptamt, keine Eva-Maria Rother als Kämmerin, kein Oliver Busch als Chef des Bauamts neben dem Bürgermeister. Stellvertretend für seine Verwaltung dankte Karl dem Gemeinderat für "kontroverse, aber offene, faire und sachliche Diskussionen, ein Klima des persönlichen Respekts und eine konstruktive Atmosphäre, die in Kompromissen und Lösungen im Sinne der Gemeinde gemündet hat".

Hintergrund Bürgermeisterstellvertreter: Hier herrscht Kontinuität. Wilhelm Müller (CDU/BV) wurde ebenso als Erster Stellvertreter von Bürgermeister Holger Karl einstimmig im Amt bestätigt wie Anette Rehfuss (Grüne) als Zweite Bürgermeisterstellvertreterin. Fraktionsvorsitzende: Auch hier gab es wenig Überraschungen. Albrecht Schütte bleibt Fraktionssprecher der [+] Lesen Sie mehr Bürgermeisterstellvertreter: Hier herrscht Kontinuität. Wilhelm Müller (CDU/BV) wurde ebenso als Erster Stellvertreter von Bürgermeister Holger Karl einstimmig im Amt bestätigt wie Anette Rehfuss (Grüne) als Zweite Bürgermeisterstellvertreterin. Fraktionsvorsitzende: Auch hier gab es wenig Überraschungen. Albrecht Schütte bleibt Fraktionssprecher der CDU/BV, Elisabeth Hanne bei der UWB, Rüdiger Heigl bei der SPD. Anette Rehfuss sitzt nun der Grünen-Fraktion vor, Fotios Dimitriou bei Pro Bammental. Beschließende Ausschüsse: Der Verwaltungsausschuss besteht aus Albrecht Schütte, Friedbert Ohlheiser (beide CDU/BV), Ulf Höppner, Anette Rehfuss (beide Grüne), Andrea Frank (SPD), Franz Buscholl (Pro Bam) und Clemens Deibert (UWB). Dem Technischen Ausschuss gehören an: Rainer Stetzelberger, Cordula Dörfer (beide CDU/BV), Sara Murswieck (Grüne), Susanne Dieck (SPD), Fotios Dimitriou (Pro Bam) und Elisabeth Hanne (UWB). Beratende Ausschüsse: Auch die Vertreter für den Ausschuss für Sport und Kultur, Ausschuss für Umwelt und Verkehr sowie für den Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren - vormals Ausschuss für Soziales und Kindergartenangelegenheiten - wurden gewählt. In diesen drei Ausschüssen werden Themen beraten und diskutiert, die verbindlichen Entscheidungen dazu trifft aber der Gemeinderat. Vertreter in weiteren Organen: Die Gemeinde ist in einigen Zweckverbänden und Vereinen Mitglied, in denen Gemeinderäte die Interessen Bammentals vertreten. Gewählt wurden je vier Vertreter und Stellvertreter für den Gruppenwasserzweckverband "Unteres Elsenztal", den Abwasserzweckverband "Im Hollmuth" und den Ausschuss des Vereins Kinderreich Heidelberg. Je fünf Mitglieder wurden für das Konzessionsverfahren für Gas und Strom und den Redaktionsbeirat gewählt, drei Vertreter und Stellvertreter für den Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd, je zwei Vertreter und Stellvertreter für die Mitgliedsversammlungen der Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd, der Musikschule Neckargemünd und der Orchesterschule Neckartal. Sechs Aufsichtsräte für Bammentals Kommunale Wohnungs- und Grundstücks (KWG) wurden ebenso bestimmt. (bmi)

[-] Weniger anzeigen

Karl blickte zurück auf Feierstunden mit Jubiläen wie 1000 Jahre Bammental, 50 Jahre Partnerschaft mit Vertus und nun eben 1250 Jahre Reilsheim, aber auch auf den Erfolg von Bernd Drechsler bei der Kochshow "Das perfekte Dinner" und auf die Ehrenbürgerschaft für Hansi Flick nach dem WM-Titel für die Fußball-Nationalelf. Der Bürgermeister erwähnte abgeschlossene Projekte wie die neue apostolische Kirche, das Familienzentrum, die Sanierung des Schwimmbadviertels, das Neubaugebiet "Breite Äcker", die Erneuerung des Friedhofs und die Einführung des Bürgerbüros.

Auf einem guten Weg sieht Karl die Gemeinde auch in den Bereichen Kinderbetreuung, Klimaschutz und Ausbau des schnellen Internets. Was das Thema Integration und Flüchtlinge angeht, so würdigte der Rathauschef die Zusammenarbeit von Verwaltung, Gemeinderat und in allererster Linie das Wirken des Asylkreises. Dank der tollen ehrenamtlichen Arbeit habe Bammental als eine der wenigen Gemeinden alle Verpflichtungen und Quoten erfüllt, stellte Karl heraus.

Aufgaben, die bestehen bleiben, sind aktuell die Schulsanierung, der Feuerwehrbedarfsplan samt neuem Feuerwehrhaus sowie drei Themen, bei denen besonders Geduld gefragt ist: Erstens die Sanierung der Straßen und Brücken, zweitens die Renaturierung des Weihwiesenbachs und drittens der mögliche Neubau des Netto-Markts, das Bammentaler Dauerthema schlechthin. "Wir haben also noch genug Aufgaben und Projekte vor der Brust", schlussfolgerte Karl.

Nach der Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte ging es an die Arbeit. Die Vertreter für Ausschüsse im Gemeinderat und sonstige Gremien wurden bestimmt, aber auch drei Satzungsänderungen vollzogen: Erstens wurden die Mitgliederzahlen für die Ausschüsse dem Stimmenverhältnis im neuen Gemeinderat angepasst; zweitens gilt die Pflicht zur Verschwiegenheit eines Gemeinderats nun auch ausdrücklich nach dem Ausscheiden aus dem Gremium. Und drittens können Gemeinderäte während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit eine Entschädigung in Höhe von zehn Euro pro Stunde beantragen, wenn sie in dieser Zeit einen Betreuer oder Pfleger für ihre Kinder oder Eltern bezahlen.