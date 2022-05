Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. So oder so – das Entenrennen beim Frühlingsfest war eine ziemlich nasse Angelegenheit. Denn zusätzlich zum Elsenzwasser von unten kam mit dem Regen auch beständig Wasser von oben. Ohne Regenschirm lief gar nichts. Dennoch standen für das traditionelle Entenrennen 1000 der gelben Plastiktiere bereit, um bei der Elsenzbrücke in der Hauptstraße in das Flüsschen gelassen zu werden. Rene Richter vom Familienzentrum und CDU-Landtagsabgeordneter Albrecht Schütte als DLRG-Vorsitzender übernahmen die feuchte Aufgabe, die Plastik-Entchen möglichst alle gleichzeitig zum Start zu bringen. Nicole Ahrenbeck als rasende Reporterin und Heinz Müller, Moderator auf der Rathausplatz-Bühne, versorgten das Publikum auf dem Rathausplatz mit Information über den Verlauf des Entenrennens.

"Hast Du auch eine Ente", fragte ein Schuljunge in der Zuschauermenge seinen daneben stehenden Freund, der diese Frage bejahte. Vor allem für Kinder war das Rennen attraktiv. Was zu gewinnen war, wussten sie aber nicht: Es gab Gutscheine, die in Bammentaler Geschäften einzulösen sind – in unterschiedlichen Beträgen gestaffelt von 100 Euro abwärts.

Mit 15 Minuten Verspätung erfolgte schließlich der Start. Vorher öffnete das Wasserwerk noch einmal kurz den Stauwerksabfluss, um der Elsenz ein bisschen Tempo mitzugeben. So schwammen die Entchen flott ihrem Ziel entgegen. Dort stand die Feuerwehr mit ihrer Jugendwehr. Von einem Boot mit Außenbordmotor aus waren bei der Fußgängerbrücke im Bereich der Elsenzhalle zwei Schläuche in V-Form schwimmend auf der Elsenz installiert worden. Sie sollten gewährleisten, dass die Entchen so eingefangen das Ziel erreichen.

Gleich nach dem Start war das Publikum zur Fußgängerbrücke geeilt. Dort harrte man aus, bis die ersten Entchen, in Sicht kamen. Die Bootsmannschaft um Kommandant Timo Winkelbauer hielt ein Paddel zum Herausfischen der Ankömmlinge bereit. Ein auf dem Bauch liegendes Mädchen fungierte als Fängerin. Die Idee mit den Schläuchen in V-Form war gut – in der Praxis zeigte sich aber, dass so ein Feuerwehrschlauch von Plastik-Entchen leicht unterschwommen werden kann. Vor allem auf der linken Seite der Barriere kam es zu Durchbrüchen kleinerer Entengruppen, die am Boot vorbei die Elsenz hinunter davon schaukelten.

Die ersten Entchen konnten aber in der Reihenfolge ihrer Ankunft aus dem Wasser geholt werden, sodass das Feststellen der Gewinner korrekt verlief. Sie wurden drei Stunden später auf der Rathausbühne verkündet, kurz bevor der Gewerbeverein zu den Klängen der Feuerwehrkapelle den Maibaum stellte.

Trotz Regenwetter erfreute sich das federführend vom Familienzentrum organisierte Frühlingsfest guten Zuspruchs. Mit Gummistiefeln und Regenschirmen schützte man sich vor Nass von oben und unten. Pavillonzelte überspannten die Aktivitäten: Eine Spielstraße lockte Kinder zu Spaß und Bewegung. Vereine und Geschäfte verwöhnten mit Grill-, Back- und Suppenspezialitäten, Heiß- oder Kaltgetränken. Schlange stand man für heiße Waffeln, während im Hintergrund ein Bühnenprogramm auf dem Rathausplatz mit Auftritten von Kindergarten- und Schulkindern, Modenschau, Chören und Bands für Abwechslung sorgte. Der Grünen-Ortsverein zauberte Suppen aus Wegwerf-Ware der Supermärkte, die nicht mal mehr für die Tafel geeignet war und machte so auf das Problem der Lebensmittelverschwendung aufmerksam. Der Verein Awako stellte zudem sein Projekt zum Neubau einer weiterführenden Schule in Togo vor.