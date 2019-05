Bammental. (nah) Der Start für das erste Brückenfest am Samstagnachmittag war nicht ganz optimal. Denn um so richtig in Feststimmung zu kommen, war es einfach zu kalt - zumindest am ersten Tag. Dennoch hatten sich Besucher zum Fassbieranstich auf dem Gelände der Süwag eingefunden.

Dieses empfahl sich wegen seiner Wetterfestigkeit mit einem großen überdachten Bereich. Aber bei drei bis sechs Grad Außentemperatur fühlte man sich eher in die Winterzeit zurückversetzt und hätte statt einem kühlen Bier lieber einen Glühwein getrunken.

Gemeinsam hatten Gemeinde, Gewerbeverein und Kulturring in relativ kurzer Zeit das neue Fest aus dem Boden gestampft. In dessen Zentrum steht die zwar schon im vergangenen Jahr offiziell eingeweihte, aber nun auch wirklich benutzbare Fußgänger- und Radfahrerbrücke gleich neben der Friedensbrücke am Ortseingang.

Die schmucke Holzbrücke, die in Niedersachsen gefertigt wurde und zu der die Bammentaler Firma Stetzelberger das Dach beisteuerte, war durch Blumenschmuck des Obst- und Gartenbauvereins noch ein bisschen aufgehübscht worden. Da die Gemeinde in diesem Jahr Partnergemeinde des "Festivals der guten Taten" ist, bekam sie das Fest-Equipment kostenlos gestellt.

Das berichtete Bürgermeister Holger Karl beim Fassbieranstich, den er gemeinsam mit dem Gewerbevereins-Vorsitzenden Jürgen Steinbächer vollzog. Aus diesem besonderen Anlass hatte er auch in das Heimatbuch von Günter Wüst geschaut. Die Vorgängerbrücke der im Jahr 1949 wieder erbauten Friedensbrücke war 1945 beim Einmarsch der Amerikaner gesprengt worden. Vor der gewaltsamen Zerstörung hatte sie eineinhalb Jahrhunderte Bestand.

Lange hatte die Gemeinde mit Unterstützung der Gemeinderatsfraktionen für eine Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich der Friedensbrücke gekämpft. Planungen kamen und verschwanden wegen hoher Kosten wieder in den Schubladen der Landesverwaltung, denn diese ist für die hier verlaufende Straße - die Landesstraße L600 - zuständig.

Erst als man sich auf eine eigene Lösung für Fußgänger und Radfahrer einigen konnte, kam Bewegung in die Sache und der Bau der neuen Holzbrücke wurde in Angriff genommen. Vor einem Jahr konnte dann Einweihung gefeiert werden. Jetzt fehlte nur noch die Sanierung der Kreisstraße 4160. Erst als diese kürzlich zum Abschluss kam und eine Ampel den Weg über die Kreisstraße für Fußgänger und Fahrradfahrer sicherte, konnte die Brücke freigegeben werden.

Holger Karl (r.) und Jürgen Steinbächer vollzogen den Fassbieranstich gemeinsam. Foto: Alex

Ein Gang über die Brücke war beim Brückenfest ein Muss und wurde von einigen Festbesuchern geradezu zelebriert. Ein Kinderkarussell drehte vor der gesperrten Brückenüberfahrt seine Runden - der Fahrzeugverkehr musste auf die Bahnhofstraße ausweichen oder den Weg über die K 4160 auf einem kleinen Umweg in die Ortsmitte nehmen. Es gab bunte Luftballons und einen Süßigkeitenstand, aber auch die Klimaschutzmanagerinnen Susanne Lang und Nicola Lender waren mit Informationen etwa zum Stadtradeln zugegen.

Am gestrigen Sonntag gesellten sich weitere Vereine mit Infoständen dazu. Die Feuerwehr zeigte in einer Vorführung, wie die Personenrettung aus einem Unfallfahrzeug mit Hydraulikschere und Spreizer abläuft, und stellte, kommentiert von Kommandant Timo Winkelbauer, ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis.

Auf der Bühne im überdachten Bereich im Innenhof der Süwag spielte die Musik. Die Band "Lane" der Orchesterschule Neckartal und Trompeter Niklas Müller heizten am Samstag zumindest musikalisch ein. Am Sonntag unterhielt das Akkordeon-Ensemble von Zhanna Popolitova.

Lecker essen konnte man an Ständen, an denen es beispielsweise den Frühlingsburger oder karamellisierten Spitzkohl und Bärlauch-Dip gab. Das Familienzentrum und am Sonntag die Feuerwehr beteiligten sich mit Kaffee und Kuchen.