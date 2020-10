Von Thomas Seiler

Bammental. "Wie schnell doch alle Plätze in Corona-Zeiten besetzt sind." Bürgermeister Holger Karl konnte sich über eine zu geringe Resonanz der interessierten Bammentaler, die wohl meist im Hermann-Löns- und Bammertsbergweg zu Hause sind, im Multifunktionsgebäude des Schulzentrums nicht beklagen. Denn die Einwohner folgten der Einladung der Gemeinde, um Details über die voraussichtlich im Februar startende und auf grob 18 Monate angelegte Sanierung der beiden Straßen zu erfahren, die sich zu Beginn der Gemarkung im nordwestlichen Teil Richtung Waldhilsbach befinden.

"Diese Maßnahme kommt auch für uns vollkommen überraschend", teilte dazu der Leiter des Bauamts, Oliver Busch, mit. Die Kommune habe aber nebst der dortigen Bewohner in jüngster Zeit sechs zu reparierende Rohrbrüche zu verkraften gehabt. Dementsprechend marode gestalten sich Gehwege und Straßenoberfläche, listete hierbei Michael Bauch von der in Remchingen beheimateten Firma BAMI-Ingenieure auf.

Laut seiner aktuellen Untersuchung fließt das anfallende Oberflächenwasser nicht mehr komplett in die Kanalisation. Zudem zeigen sich Kanäle teilweise überdimensioniert und Setzungen sorgten mit dafür, dass es in Teilbereichen zum Überstau komme. "Wir erkannten ebenso nicht ordnungsgemäß angeschlossene Hausanschlussleitungen, sodass das Schmutzwasser teilweise im Untergrund versickert", berichtete der Ingenieur weiter.

Die Sanierung selbst lasse dann aus der Sicht von Gregor Völker vom Mannheimer Unternehmen MVV Regioplan eine erweiterte Gehwegbreite mit durchgehender Pflasterdecke sowie generell eine einheitliche Fahrbahnbreite von fünf Metern zu. Zusätzliche Sinkkästen sollen dabei die Flächenentwässerung optimieren. Ferner gebe es ein gehbehindertengerechten Überweg beim dortigen Altenheim sowie eine Lehrrohrverlegung im Gehwegbereich "mit Vorstreckung in die Grundstücke" für eine spätere Breitbandversorgung.

Die zeitliche Eingrenzung und bei Nichtbeachtung die Konsequenzen für die Baufirmen sowie die Vollsperrungen interessierten die Besucher vor allem bei dieser langen Bauphase. "Wir sind nämlich gebrannte Kinder in Bammental", hieß es hier aus leidlicher Erfahrung anderer Baustellen. Eine Überwachung der einzelnen Bauabschnitte sicherte Busch hierbei genauso zu wie die beiden Ingenieure.

Demnach verlaufen die Arbeiten für den Kanal, die Wasserversorgung, den Kabeltiefbau und die Gehwege in neun Abschnitten, denen jeweils zwei bis drei für die Asphalttragschicht sowie für die Deckschicht folgen. Die neun Teilabschnitte plant man nach Völker in einem Rhythmus von jeweils hundert Metern vom Norden nach Süden, wobei jeder Abschnitt "rund zwei Monate" beansprucht.

Grundsätzlich erfolge dabei laut Busch eine Vollsperrung in den Teilabschnitten, die auch keine Zufahrt zu den betreffenden Grundstücken und auch kein Parken innerhalb des aktiven Abschnitts zulasse. Dagegen bleibe eine fußläufige Gelegenheit zu den Grundstücken "jederzeit erhalten". Da man aber kein Geld für eine Hotelunterbringung in der betroffenen Zeit besitze, "müssen wir genau wissen, falls Sie auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind oder vielleicht Essen auf Rädern benötigen", fragte Völker zusätzlich in die Zuhörerrunde, "damit wir das regeln können, wenn es soweit ist".

Busch versicherte auf Fragen der Betroffenen, dass man "maximal eine Woche" nicht mit dem Fahrzeug auf das Grundstück könne, die Arbeiten von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 17 Uhr verrichtet würden. Einen Trost für die Anwohner gab es zusätzlich aus dem Mund Buschs: Sie müssten nämlich keinen Cent für die Maßnahme berappen. Schützenhilfe erhielt der Amtsleiter obendrein durch den Ersten Bürgermeisterstellvertreter, Gemeinderat Wilhelm Müller. "Wir reagieren auf jede Unwägbarkeit", meinte er auf die vielen verschiedenen Fragen, zumal sich jeder am Ende der Bauzeit "auf eine neue Straße freuen kann".

Nicht betroffen von der Maßnahme ist übrigens die angrenzende Oberdorfstraße. Denn deren Sanierung sei für Busch erst mittelfristig angedacht. Auf eines legte er aber dennoch wert: Die Müllabfuhr wird immer für die regelmäßige Leerung der Mülleimer sorgen. Ferner ermutigte Busch jeden zu einer Beweissicherung, für deren Kosten die Kommune aufkomme. "Auch wenn negative Begleiterscheinungen und technische Zwänge unvermeidbar sind, zögern Sie nicht, uns anzusprechen", bat er schon im Vorfeld um Verständnis und setzte dabei auf rege Kommunikation.