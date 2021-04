Von Benjamin Miltner

Bammental. Stück für Stück geht sie ihren Weg, die Entwicklung des ehemaligen Möbelparadieses an der Bundesstraße B 45 zum Gewerbepark Bammental. So hat der Gemeinderat dem Planentwurf für einen entsprechenden Bebauungsplan einstimmig grünes Licht gegeben. Die RNZ gibt eine Übersicht.

> Der aktuelle Stand: Bereits im Oktober 2020 hatte der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans "Gewerbepark Bammental B45" beschlossen und damit das entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Zapf Projektentwicklungs-GmbH möchte hierfür unterschiedliche Gewerbebetriebe ansiedeln und hat Nutzungsmöglichkeiten mit der Gemeinde abgestimmt. Vorarbeiten im und am Gebäude sowie auf dem Areal liefen bereits, so sind etwa im südlichen Teil neue Parkplätze entstanden. Nach der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden haben nun die Bürgervertreter ein zweites Mal den Entwurf behandelt.

> Die Änderungen im Bebauungsplan: Auf der nördlichen Freifläche bei der Zufahrt zur B 45 wurde das Baufeld angepasst. "Hier gibt es nun mehr Gestaltungsspielraum in Richtung Bestandsgebäude", erklärte Jürgen Glaser vom ausführenden Ingenieurbüro IFK. Es bestehe die Option für einen separaten Einzelbetrieb. "Eine Nutzung beispielsweise als Veranstaltungshalle wird hiermit ausdrücklich ermöglicht", heißt es in Bebauungsplan. Ebenso auf Wunsch der Zapf-Gruppe wird die maximale Gebäudehöhe auf dem Areal von neun auf zwölf Meter angehoben. Damit die bestehenden Kellerräume nach wie vor nutzbar sind, wurde ein entsprechender Verzicht auf Kellergeschosse gestrichen. Entlang der B 45 müssen mögliche Anbauten mindestens 20 Meter Abstand von der Straße haben und weitere Zufahrten neben der bestehenden zur Bahnhofstraße sind verboten. Umweltbericht sowie Vorprüfungen im Namen des Artenschutzes und des Natura 2000-Gebietes "Steinachtal und Kleiner Odenwald" haben "keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele" ergeben. "Auch das Wasserrechtsamt sieht die Überbauung und Neunutzung der Fläche unkritisch", betonte Glaser diese "sehr wichtige, Aussage" zum Thema Hochwasserschutz.

> Die (potenziellen) Mieter: Bisher steht die Deutsche Post als erster – und noch einziger – Mieter fest. Sie will im ehemaligen Möbelparadies die Brief- und Paketzustellung der aktuellen Standorte in der Bammental Industriestraße 34 und Neckargemünder Bahnhofstraße 26 zusammenlegen – und damit insgesamt 25 Zustellbezirke vereinen. Eigentlich bis Juni, doch das "scheint nun nicht mehr realistisch", wie Postsprecher Marc Mombauer auf Nachfrage berichtet. Aktuell ruht der Umbau, "weil bis zur Klärung baurechtlicher Fragen ein Baustopp" verhängt wurde. Die Post sei jedoch zuversichtlich, dass Baubehörde und Investor diese zeitnah klären können.

"Wir sind mit einigen Interessenten weiter fleißig in aussichtsreichen Gesprächen", berichtet derweil Zapf-Geschäftsführer Daniel Rappoldt auf RNZ-Nachfrage, ohne Namen zu nennen. Bereits zuvor bekannt war, dass unter anderen ein Fitnessstudio, eine Drogeriemarktkette und ein Online-Versandhändler sich ansiedeln wollen. Auch der Neubau eines Netto-Marktes ist weiter vorgesehen.

> Die Ratsfragen: Sara Murswieck (Grüne) erkundigte sich nach einem Verkehrsgutachten. "Die Einmündung zur B 45 ist jetzt schon gefährlich für Radler und Fußgänger", betonte und erinnerte sie an den Zustand, als die Flüchtlingsunterkunft in der nahen Kriegsmühle noch bewohnt war. Über ein Gutachten werde entschieden, wenn entsprechende hochfrequente Nutzungen kommen, meinte Glaser dazu. Aufgrund der bereits vorhandenen Infrastruktur gehe man aber zunächst von einer problemlosen Abwicklung des Verkehrs aus. "Wir haben aktuell nicht vor, Gebäude aufzustocken", antwortete Rappoldt von der Zapf-Gruppe auf Murswiecks Frage zu möglichen neuen Geschossen. Der Bebauungsplan solle aber langfristig Freiräume schaffen. "Wir wollen die Nutzung ausschließlich im Bestand unterbringen und sind glücklich, wenn wir das belegen, was da ist", ergänzte Firmengründer Hans-Jürgen Zapf. "Das Thema Internet ist essenziell für uns", benannte Rappoldt auf Nachfrage von Albrecht Schütte (CDU/BV) die dringlichste Not. Da der von Fördergeldern begleitete Breitbandausbau sich vor Ort hinziehe, überlege man selbst zu investieren. Ein LTE-Anschluss sei bereits als Zwischenlösung installiert. Zapf versprach indes das Pflanzen von 15 großkronigen Bäumen als Kompensation für das rund 200 Quadratmeter große, geplante neue Baufeld – egal ob es letztlich genutzt wird oder nicht. Auf eine weitere Nachfrage von Anette Rehfuss versprach Rappoldt, das Bestandsgebäude auf eine Eignung für eine Photovoltaikanlage zu überprüfen.

> Der nächste Schritt: Nach der noch laufenden Offenlegung des Bebauungsplans geht dieser mit möglichen weiteren Eingaben zurück zur erneuten Abstimmung in einer der nächsten Sitzungen des im Gemeinderats. Mit einem Satzungsbeschluss wäre er rechtskräftig – und auch auf dem Papier aus dem Möbelparadies der "Gewerbepark Bammental B 45" geworden.