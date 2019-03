Die letzte Ruhe auch für Holz? Den Zustand des Friedhofs an der Gaiberger Straße haben nun zwei Gemeinderäte kritisiert. Foto: Alex

Bammental. (bmi) Beschämend, bedauerlich, bedenklich - viel klarer hätten die Adjektive nicht sein können, die den Zustand des alten Friedhofs an der Gaiberger Straße beschreiben. Ausgesprochen wurden sie von Rüdiger Heigl (SPD) und Wolfgang Ziegler (Pro Bammental) im Bammentaler Gemeinderat.

Dass die wenig umschmeichelnde Beschreibung durchaus ihre Berechtigung hat, verdeutlicht die von Ziegler aufgeführte Mängelliste: Das Tor im Eingangsbereich sei stark reparaturbedürftig. Treppen und Sitzbänke seien verschmutzt und vermoost und gerade für ältere Besucher nicht ungefährlich. Und aus dem Friedhof sei "ein Lagerplatz für Fichtenstämme und meterhoch gestapeltem Reisig geworden", wie Ziegler betont. Er kritisiert: "Abhilfe wird einfach nicht geschaffen."

Weil der Borkenkäfer auch in Bammental sein Unwesen treibt, mussten rund 20 Bäume rund um den alten Friedhof am Ortsausgang in Richtung Gaiberg gefällt werden. Das war bereits im Spätsommer, hat die Wahrnehmung des Areals stark verändert - und die Stämme samt Astgewirr liegen zum Teil noch immer unweit der Gräber. Fast scheint es, als hätten auch sie hier ihre letzte Ruhestätte gefunden.

"Das sieht momentan einem Friedhof nicht angemessen aus", gibt Holger Karl auf Nachfrage der RNZ zu. Der Bürgermeister betont: Es sei auch der Gemeinde ein Anliegen, ein neues Bepflanzungskonzept für den Friedhof zu erarbeiten. Dies werde in den kommenden Wochen passieren und der Friedhof nicht nur von den Stämmen befreit, sondern auch von den vielen anderen Fichtenüberresten. Bei der Gelegenheit werden auch die weiteren angesprochenen Punkte wie das Tor und der gesamte Eingangsbereich unter die Lupe genommen. Diesen hatte Rüdiger Heigl als "nicht tolerierbar und zudem gefährlich" bezeichnet.

Warum hat es so lange gedauert, bis etwas passiert? Die Gemeinde wolle das Holz gefallener Bäume immer sinnvoll verwerten, erklärte Holger Karl. In den vergangenen Monaten war der Eigenbedarf aber nicht gegeben und auch sonst fand sich kein Abnehmer mit dringendem Bedarf. Mittlerweile aber schon. "Die Stämme sind schon weg", sagte der Rathauschef.