Bammental. (bmi) Eine trauriger Premiere: Erstmals ist am Montag in den Orten im direkten Heidelberger Umland die Ansteckung mit einer Variante des Coronavirus in einer Kindertageseinrichtung bekannt geworden. Wie Bammentals Bürgermeister Holger Karl am Abend berichtete, ist eine Erzieherin des Regenbogenkindergartens positiv auf eine Corona-Mutante getestet worden und die kommunale Einrichtung für diese Woche komplett geschlossen.

Im Regenbogenkindergarten hatte es bereits vor rund zwei Wochen einen Corona-Fall gegeben. Damals war aber "nur" eine der sechs Kita-Gruppen geschlossen worden – diesmal der komplette Betrieb. "Wenn eine mutierte Version des Coronavirus nachgewiesen wird, haben die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus deutlich größeres Ausmaß", erklärt Karl. Die 20 Kita-Mitarbeiter sowie knapp 50 Kinder, die die Einrichtung im Zuge der aktuellen Notbetreuung zuletzt besucht hatten, stehen nun samt ihrer Familien unter Quarantäne.

Die nun positiv-getestete Mitarbeiterin war zuletzt am Freitag, 5. Februar, in der Einrichtung. An diesem Tag wurde sie – wie auch alle anderen Mitarbeiter – negativ auf Corona getestet. "Durch einen privaten Kontakt ist es wenige Tage später dann zur Infektion gekommen", so Karl. Die Erziehen habe im Lauf der vergangenen Woche Symptome bekommen – und wurde am vergangenen Freitag dann positiv getestet. Wann der Nachweis für die Mutante Bestand und um welche Corona-Variante es sich handelt, war am Montagabend nicht bekannt. Die Kontaktaufnahme vom Gesundheitsamt zum Kindergarten habe über das Wochenende jedenfalls nicht funktioniert, so Karl.

So kam es, dass am Montag die Betreuung in der Kita "normal" startete – bis der Anruf aus dem Gesundheitsamt kam, alle Kinder wie Erzieher nach Hause mussten und seither in Quarantäne sind. "Der letzte mögliche Kontakt zur infizierten Mitarbeiterin ist nun aber bereits zehn bis zwölft Tage her", sagt Karl. Bei allen Erzieherinnen seien zudem vergangene Woche zwei Corona-Schnelltests negativ ausgefallen, sodass der Rathauschef die Wahrscheinlichkeit einer Verbreitung der Mutante in der Kita für gering hält.