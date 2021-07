Ein Hauch von Urlaub: Auf Bierbänken genossen die Familien das Frühstück mit Blick aufs Schwimmbecken, ganz in der Nähe wurde in Zelten übernachtet. Fotos: Alex

Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Ein bisschen Urlaubsluft schnuppern konnten Familien, die am Wochenende eine Zelt-Übernachtung im Waldschwimmbad gebucht hatten. Die Wetterprognosen waren nach sommerlichen Temperaturen zwar nicht besonders ermutigend. Von Gewittern und Starkregen war die Rede. Aber die meisten schreckte das nicht ab. Petra Wolf vom Waldschwimmbad-Team hatte den Überblick: "50 Familien hatten sich als Teilnehmer gemeldet und damit waren wir ausgebucht; nur acht Familien kamen nicht."

Außer einem fernen Donnergrollen und einem kurzen Nieselregen blieb diese besondere Veranstaltungspremiere, die sich Bademeister Moritz Hillme ausgedacht hatte, von weiterem Unbill verschont. Ab 19.30 Uhr, als die meisten Badegäste das Waldschwimmbad verlassen hatten, zogen die Familien mit Zelten, Iso-Matten, aufblasbaren Matratzen, Getränken sowie mit Spielzeug für Wasser und Land ins Schwimmbad ein.

Wolf kontrollierte, ob die Namen mit den Anmeldungen übereinstimmten – und schon konnte man sich auf der linken Seite der schönen Anlage auf der Wiese einen Zeltplatz suchen. Familien hatten sich auch miteinander verabredet und waren gleich mit dem Aufbau beschäftigt. Den hatten zumeist die Väter zu bewältigen, während die Mütter die Schlaflager mit Luft füllten. Die Kinder im Alter bis 15 Jahren zeigten sich bestens ausgerüstet mit aufblasbaren Booten und Schwimminseln. Die Badebereiche waren unterteilt, damit man sich nicht in die Quere kam und auch die Sprungbretter genutzt werden konnten.

Das fröhliche Treiben kehrte am Abend ins Wasser zurück. Auch Bademeister Hillme testete ganz kurz ein großes Schlauchboot, das sich die Kinder gleich zurückeroberten. Was eine Freude, sich im Nichtschwimmerbereich einfach mal vom Boot aus ins Wasser plumpsen zu lassen!

Ein waschechter Saarländer ist mit Michael Rakow in Bammental heimisch geworden. Wie viele andere auch ist er ein Freund des Waldschwimmbades und unterstützt den Förderverein. Er hatte seinen Schwenkgrill aufgebaut, auf dem Kammschnitzel nach Saarländer Art brutzelten: Sie waren begehrt und kamen alle weg. Günter und Gabi Horsimka, die Kioskbetreiber, boten für den nächsten Morgen ein leckeres Frühstück an, für das man sich ebenfalls anmelden konnte. Im Eintrittspreis für die Zeltnacht im Schwimmbad war übrigens auch die Duschmarke inbegriffen.

Eine ganz besondere Attraktion für die Kinder war das Schwimmen bei anbrechender Dunkelheit in dem mit Scheinwerfern ausgeleuchteten Bad. Den Zapfenstreich für alle unentwegten Planscher läutete Hillme mit seiner Durchsage ein und der Bitte, ab 23 Uhr zur Ruhe zu kommen. Eine Stunde später schliefen wohl alle mehr oder weniger entspannt in ihren Zeltunterkünften. Nicht für alle, vor allem nicht für die Eltern, waren die Matten und Matratzen wirklich bequem – und dass die Nacht wohl nicht ganz so erholsam war, sah man den Gesichtern am nächsten Morgen an.

"Aber super und cool war es trotzdem", so war die einhellige Meinung mit einem großen Lob ans Schwimmbadteam um Hillme. Der hatte viele entsprechend ausgebildete private Kontakte angesprochen, um weiteres Aufsichtspersonal um sich zu scharen. Für die nächste Waldschwimmbad-Übernachtung will er noch einige Personen mehr gewinnen – dann springen auch für ihn ein paar Stunden mehr Schlaf heraus. Wie erfolgreich die Premiere ausfiel, davon konnte sich auch Bürgermeister Holger Karl überzeugen: Er stattete der kleinen Zeltstadt am Abend ebenfalls einen Besuch ab.