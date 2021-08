Bammental. (bmi) Anfang dieser Woche wurde die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße K4160 wieder komplett für den Autoverkehr freigegeben. Zwar sind bis etwa Mitte September noch letzte Arbeiten an der Baustelle zu verrichten und unter anderem der neue Kreisel am Ortsausgang in Richtung Gauangelloch muss noch fertiggestellt werden. Aber die Umleitung ist – mit Ausnahme für den LKW-Verkehr – bereits aufgehoben.

Nun scheint es aber so, dass die Baumaschinen auch noch einmal zu einem längst abgeschlossenen Bereich zurückkehren müssen: In der frisch sanierten und asphaltierten Reilsheimer Straße sind bei der Durchfahrt an einer Stelle Bodenwellen zu spüren. Und zwar so heftig, dass das Ruckeln jüngst auch in der Kerwerede thematisiert wurde und die Kerweborscht folgenden Vergleich bemühten: "Das ist wie Schifffahren auf dem Kanal."

Dass diese lautmalerische Unterhaltung für die Bürger durchaus einen wunden Punkt trifft, muss auch Bauamtsleiter Oliver Busch zugeben. "Da ist definitiv eine Bodenwelle drin. Auf Höhe etwa der Hausnummern 39/41 müssen wir noch einmal ran", bestätigt er im RNZ-Gespräch. Der Bauamtsleiter beruhigt: Dies sei nur eine kleine Maßnahme, die mit wenig Aufwand und einer halbseitigen Verengung der Straße schnell auszubügeln sei. Das Ausbessern soll in zwei bis drei Wochen geschehen, wenn sowieso die "Asphaltkolonne" für die neue Deckschicht am Kreisel in der Elsenztalgemeinde anrücken wird.

Eine Schadstelle wie diese kommt laut Busch bei Straßenarbeiten indes häufiger vor. "Der Asphalt war beim Auftragen kurz vor Weihnachten wohl zu kalt, sodass nun dort ein Übergang deutlich spürbar ist", erklärt er die Ursache für die Bodenwelle. Die Erneuerung der Stelle sei längst mit der ausführenden Baufirma besprochen.

Bodenwellen auf einer frisch sanierten Straße – war da nicht was? Richtig. Bereits bei der Erneuerung der Elsenzbrücke in der Hauptstraße waren nach Abschluss der Arbeiten im Vorjahr deutliche Bodenwellen zu spüren. Die Gemeinde erwirkte eine Nachbesserung, die ausführende Firma erneuerte den Belag auf einer Fahrbahnseite.

"Die Wellen wurden lediglich verschoben", nehmen die Kerweborscht in ihrer Rede auch auf diese Maßnahme nochmals Bezug. Hier widerspricht der Bauamtsleiter aber: "Vorher waren an der Brücke richtige Schadstellen, die jetzt nicht mehr drin sind." Kein Belag sei 100 Prozent eben, die Qualität dort jedenfalls sehr gut. "Was manche Autofahrer dort als Wellen wahrnehmen, liegt noch im Toleranzbereich der Richtlinien", so Busch.