Ein Benefizkonzert besonderer Art veranstalteten diese Musiker und nahmen die an Krebs erkrankte "Tami" in ihre Reihen auf. Foto: A. Dorn

Bammental. (agdo) Eine Stunde nach Beginn des Benefizkonzerts war die TV-Halle zu drei Vierteln voll, es kamen immer wieder Leute nach. Sie könne gar nicht glauben, was hier gerade vor einem schrecklichen Hintergrund passiere, sagte Tamara Prinz überwältigt. Vor zwei Jahren erkrankte die aus Bammental stammende Prinz an einer aggressiven Form von Brustkrebs, der inzwischen gestreut hat. Tamaras Hoffnung ist eine teure Immuntherapie aus den USA, die allerdings nicht von ihrer Krankenkasse gezahlt wird.

Bisher sind bei einer Spendenaktion fast 80.000 Euro zusammengekommen. Das Benefizkonzert fand für die 30-Jährige statt, damit sie die Immuntherapie bezahlen und durchführen kann. Fünf Bands traten im Laufe des Abends auf, alle spielten sie kostenlos. Die Bewirtung übernahm der Kegelclub Spätheim, rund 15 ehrenamtliche Helfer trugen zum Gelingen des Abends bei. "Wir haben im Internet von der Spendenaktion ,Time for Tami’ mitbekommen, für uns war klar zu helfen", sagte Michel Ziegler von der Bammentaler Band Zimmerpussys. Ursprünglich plante man, mit der Band in einer Bar aufzutreten und so Spenden zusammen zu bekommen. Dann kamen Michel Ziegler und Sid Müller aber auf die Idee, das Ganze größer aufzuziehen - eben in Form eines Benefizkonzerts. Die beiden fragten bei befreundeten Bands, ob diese sich ebenfalls an einem Benefizkonzert für Tamara beteiligen wollen. Die Antworten? Ganz eindeutig: Alle waren dabei.

Auch Tamara selbst kam zum Benefizkonzert - und war überwältigt. Sie sei von so viel Menschlichkeit total überwältigt und könne das alles gar nicht in Worte fassen, sagte die 30-Jährige unheimlich dankbar. Den Auftakt machte die Band "Miss Daisy and her Backseat Lovers". Die Musiker fingen fingen soft an und steigerten sich. Von Chris Issak "Wicked Games" über "Hometown" bis zu "Better Man" war alles dabei.

Danach spielte die Band "Mesq". Die Jungs spielten eigene Songs und schlugen härtete Töne an. Der eine oder andere rockte vor der Bühne ein wenig. Weiterhin traten "Rathauspussys", "Potzblitz" und zum Schluss die "Zimmerpussys" auf. Jede Band spielte etwa 50 Minuten. Viele junge aber auch ältere Leute waren da. Die Stimmung war zwar locker, aber man war sich des ernsthaften Hintergrunds des Benefizkonzerts durchaus bewusst. "Die Krankheit kann jeden treffen, wir unterstützen die Aktion voll und ganz", sagte eine Gruppe jüngerer Besucher. Hoffentlich komme viel Geld zusammen, sagte jemand anders. "Wir stehen alle hinter Tami", war aus verschiedenen Ecken zu hören.