Neckargemünd/Bammental. (cm) Achtung, Autofahrer: Die Bundesstraße B45 wird von Mittwoch bis Freitag, 23. bis 25. Juni, zwischen Bammental und Neckargemünd halbseitig gesperrt. Dies teilte das Straßenbauamt im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag mit. Als Grund nannte die Behörde Sanierungsarbeiten an der Böschung der Elsenz, die weitgehend parallel zur Bundesstraße verläuft. Die Stelle befindet sich im Bereich der zu Neckargemünd gehörenden Walkmühle. Die Arbeiten werden jeweils zwischen 8 und 15 Uhr durchgeführt. Auf einer Länge von etwa 20 Metern war über die Wintermonate die Böschung abgerutscht. Zur Stabilisierung werden nun laut der Behörde am Böschungsfuß Steinblöcke versetzt und die Böschung wird danach wieder hergestellt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt. Die Kosten von rund 5000 Euro übernimmt der für die B45 zuständige Bund. Es wird um "angepasste Fahrweise" während der Sperrung gebeten.