Bammental. (pol/rl) Eine 66-jährige Peugeot-Fahrerin war am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der Reilsheimer Straße in Fahrtrichtung Gauangelloch und wollte nach links in die Alte Steigstraße abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden Opel-Fahrers, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam.

Sowohl die Verursacherin als auch der 21-jährige Mann aus Neckargemünd wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser. Da die demolierten Autos die Fahrbahn blockierten, kam der Durchgangsverkehr zum Erliegen. Die Freiwillige Feuerwehr Bammental streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und schob die Autos zunächst zur Seite, danach wurden die Autos abgeschleppt.

Die Polizei beziffert den Unfallschaden auf rund 10.000 Euro. Die 66-Jährige sieht einer Anzeige entgegen.