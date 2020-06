Bammental. (pol/mare) Bei einem Unfall am Dienstag auf der Kreisstraße zwischen Gauangelloch und Bammental wurde der Ford eines 47-jährigen Autofahrers total beschädigt. Laut Polizei entstand rund 15.000 Euro Sachschaden.

Der Autofahrer war kurz nach 12 Uhr in Richtung Bammental unterwegs und wollte in Höhe des Parkplatzes einen vor ihm fahrenden grün lackierten Betonmischer überholen. Genau in diesem Moment jedoch bog der Betonmischer nach links zum Wenden in den Parkplatz ab.

Der Ford prallte nun zuerst gegen den Lastwagen und schleuderte dann in die Leitplanke. Der Lastwagen-Fahrer wendete und fuhr danach ohne sich um den Unfall zu kümmern weiter.

Das Auto wurde bei dem Aufprall so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Info: Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223/92540.