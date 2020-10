Von Benjamin Miltner

Bammental. Im wahrsten Sinne des Wortes heiß her ging es am Freitag bei der Sanierung der Reilsheimer Straße (Kreisstraße K 4160). Bei der Dauerbaustelle in der Bammentaler Ortsdurchfahrt wurde gestern im Bereich zwischen Schulstraße und Alter Steigstraße die neue Fahrbahn hergestellt und die bis zu 120 Grad heiße Gussasphaltschicht aufgetragen. Am heutigen Samstag folgen letzte Restarbeiten, dann ist der zweite von insgesamt sechs Abschnitten bei der Erneuerung der Reilsheimer Straße abgeschlossen.

Was auf den ersten Blick nur nach einem Schritt von vielen aussieht, ist auf den zweiten Blick ein wichtiger Wendepunkt. Denn ab Montag, 2. November, ändert sich die Umleitung für den Durchgangsverkehr. Bis zum Ende der Maßnahme verläuft diese nun beidseitig über die Alte Steigstraße sowie die Langheckenstraße. Und damit deutlich kürzer und komfortabler als in den vergangenen vier Monaten, in denen die Autos –und verbotenerweise auch so mancher Lkw – vor allem in Richtung Gauangelloch über teils enge Straßen des dortigen Wohngebiets gelotst wurde.

"Das war natürlich eine enorme Belastung", gibt auch Bauamtsleiter Oliver Busch zu. Die gewählte Einbahnstraßenregelung habe sich aber bewährt und es habe insgesamt gut funktioniert. "Jetzt wird ein Großteil der Bewohner wieder entlastet", freut sich Busch. Die neue Umleitungsstrecke sei gut ausgebaut und habe keine Engstellen mehr. Eine weitere gute Nachricht: Seitdem unter Vollsperrung gearbeitet wird und nicht mehr mit halbseitigen Verkehr durch die Baustelle, geht es merklich schneller voran.

Dennoch: Der Verzug der Baustelle ist beträchtlich. Statt wie ursprünglich geplant bis zum Jahresende und zuletzt gehofft bis April 2021 wird es laut Busch nun "Mitte nächsten Jahres", ehe die Ortsdurchfahrt keine Baustelle mehr ist. Bis Weihnachten ist es das Ziel, den Straßenausbau im dritten und die bereits in dieser Woche begonnene Erneuerung der Wasserleitung im vierten Abschnitt abzuschließen. Die Abwasserkanäle sollen zum Jahresende bereits komplett saniert worden sein. 2021 wandert die Baustelle dann weiter in Richtung Schwimmbadstraße und Langheckenstraße, ehe dort am Ortsausgang Richtung Gauangelloch als finale Maßnahme ein Kreisverkehr entstehen soll.

Rückschläge gab es auch diese Woche: Der Montag fiel wegen des starken Niederschlags vom Wochenende buchstäblich ins Wasser, am Mittwoch gab dann der Asphaltfertiger den Geist auf. Doch Ersatz war schnell beschafft – und die gute Nachricht fürs Wochenende gerettet.