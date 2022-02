Eppelheim/Region. (luw) Ob es zu einer Lärmbelästigung für die Eppelheimer käme und wie stark diese möglicherweise wäre, wird sich erst noch zeigen. Doch von der geplanten Bahnstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe wäre die Stadt allenfalls indirekt betroffen. Das erklärte die Stadtverwaltung nun auf RNZ-Nachfrage. Hintergrund ist ein offener Brief, den die CDU-Bundestagsabgeordneten Olav Gutting (Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen) und Nicolas Zippelius (Karlsruhe-Land) in Absprache mit den Rathauschefs betroffener Orte an die Deutsche Bahn gerichtet haben. Unter den 27 unterzeichnenden Kommunen ist jedoch Eppelheim nicht dabei.

"Die Strecke würde an unserer Gemarkung vorbeiführen", begründet Anette Zietsch, Pressesprecherin der Stadt Eppelheim: "Sie würde Eppelheim nur am Rande tangieren." Den Brief unterschrieben hätten demnach nur jene Kommunen, die direkt von der Streckenführung betroffen wären, so Zietsch. Außerdem habe man bereits vor einiger Zeit gemeinsam mit der Nachbargemeinde Plankstadt "proaktiv" einen Brief an die Bahn geschickt. Bürgermeisterin Patricia Rebmann befürworte grundsätzlich Güterverkehr auf Schienen, fasst Zietsch zusammen: "Aber er muss landschafts-, natur- und menschenverträglich sein."

Wie berichtet hatten die beiden Bundestagsabgeordneten sowie betroffene Kommunen gemeinsam in ihrem offenen Brief an die Bahn Kriterien mitgeteilt, die aus deren Sicht "grundlegend für einen erfolgreichen und alle Seiten befriedenden Projektverlauf" seien. Aufgrund aktuell noch zahlreicher verschiedener Trassenvarianten für das insbesondere auf Güterverkehr abzielende Projekt "Mannheim-Karlsruhe" herrsche eine "breite potenzielle Betroffenheit in der Bevölkerung" vor, hieß es in dem Schreiben.