Leimen-St. Ilgen/Sandhausen. (lew) Mit einer Verspätung von rund einem Monat haben in dieser Woche die Bauarbeiten am S-Bahnhof St. Ilgen-Sandhausen begonnen. Es werde sich daraus im Gesamtzeitplan aber keine Verzögerung ergeben, was den Abschluss der Maßnahme anbelangt, wie Bahnsprecher Werner Graf auf RNZ-Nachfrage betonte.

Konkret heißt das: Die Inbetriebnahme soll im Dezember 2019 erfolgen. In einem ersten Schritt werden nun aber zunächst die bestehenden Bahnsteige zurückgebaut, beginnend mit dem Gleis auf der Sandhäuser Seite. Erst in einer späteren Bauphase werden dann Fundamente, Bahnsteigkanten und Belag eingebaut. Das gleiche Vorgehen wiederhole sich dann auf der St. Ilgener Seite.

"Die Bahnsteige werden schön", verspricht der Bahnsprecher und bittet Anwohner sowie Reisende um Verständnis für den Baulärm und die Einschränkungen im laufenden Betrieb. Letztere betreffen in erster Linie die Bauzeiten zwischen 23 und 5 Uhr, in denen die Züge um die Baustelle herumfahren - also jeweils an dem Bahnsteig halten, an dem gerade nicht gebaut wird.

Ziel der Bauarbeiten ist es, die Bahnsteige auf dem Abschnitt der S-Bahn Rhein-Neckar zwischen Heidelberg und Bruchsal kompatibel für die "Langzüge" zu machen, die künftig auf der Strecke verkehren sollen. Wie berichtet handelt es sich bei diesen "Langzügen" um elektrische Triebzüge in Dreifach-Traktion. Alleine an der Haltestelle St. Ilgen-Sandhausen ist der Ausbau mit Kosten in Höhe von rund zwei Millionen Euro verbunden.

Bahnsprecher Werner Graf erinnert für alle Fragen und Beschwerden rund um die Maßnahme an das Baustellentelefon unter 01 52 / 37 40 79 11, das ihm zufolge aber "nur nachts während der Bauzeiten scharf geschaltet wird".