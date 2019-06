Neckarsteinach. (cm) An Tagen wie diesen kann ein Aufzug schnell zu einer gefährlichen Hitze-Falle werden. Nämlich dann, wenn dieser stecken bleibt. So geschehen am Dienstagabend am Neckarsteinacher Bahnhof. Dort blieb der Aufzug gegen 19 Uhr kurz vor dem Erreichen der unteren Ebene stehen. Die beiden Personen in der Kabine riefen wegen der extremen Temperaturen den Notruf. Die Feuerwehr kam, um sie zu befreien.

Doch das gestaltete sich schwieriger als gedacht, wie Stadtbrandmeister Sven Schmitt auf RNZ-Anfrage berichtete. Da der Aufzug sich nicht in die "Endposition" fahren ließ und die Türverriegelung somit auch nicht zu entsperren war, musste er gewaltsam geöffnet werden. Dies habe "nicht länger als eine halbe Stunde gedauert", so Schmitt.

Nach Angaben des Stadtbrandmeisters wird in solchen Fällen der Rettungsdienst immer mitalarmiert. Die beiden Personen wurden untersucht, blieben aber unverletzt. Ihr Glück war wohl auch, dass es schon Abend war und die Sonne nicht in den Fahrstuhlschacht schien.

Bereits vor einer Woche blieb derselbe Aufzug schon einmal stecken. Auch damals musste die Feuerwehr eine Person befreien. "Im Sommer kommt das öfter vor als im Winter", hat Schmitt beobachtet. "Bei der Hitze kann eine halbe Stunde schon sehr lang sein."