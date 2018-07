Dossenheim. (dw) "Wir wollten dieses Geschäft schon immer haben", sagt Sabine Bernauer von der gleichnamigen Bäckerei mit Hauptsitz in Wilhelmsfeld. Seit Kurzem ist diese mit ihrem zuvor in der Bahnhofstraße betriebenen Filialbetrieb nur wenige Meter weiter in das Geschäftshaus am Bahnhofsplatz eingezogen. Dort war bis zu ihrem Konkurs im Juni die Heidelberger Bäckerei Mantei beheimatet.

Die Bernauers sind über über den neuen Standort mehr als glücklich. Der Laden ist größer als das bisherige Geschäft, in das sie vor 16 Jahren eingezogen waren - und er ist barrierefrei.

Karl Bernauer ist der Bäcker in der Familie. "Wir machen unser Brot noch mit den Händen", beschreibt seine Frau das Credo des Bäckermeisters, der das Backen immer noch als ein Handwerk im besten Wortsinne begreift. In der Backstube in Wilhelmsfeld arbeiteten fünf Bäcker mit "viel Liebe und Hingabe", so die Chefin.

Die beim Bau des Geschäftsgebäudes erwünschte Belebung des Bahnhofplatzes könnte jetzt übrigens doch noch eintreten. Im hinteren, dem Platz zugewandten Bereich des Ladens, eröffne ihr Sohn demnächst ein Startup-Café mit selbst geröstetem Kaffee.