B45/Meckesheim/Zuzenhausen. (RNZ/lyd) Vom kommenden Montag an wird auf der B45 auf einer Gesamtlänge von rund 1.700 Meter erneuert die Fahrbahndecke erneuert. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, wird dazu die Bundesstraße bis zum 9, September voll gesperrt. Danach wird sie bis 19. September halbseitig gesperrt.

Im ersten Bauabschnitt werden vom 31. August bis 9. September circa 350 Meter zwischen dem Ortsausgang Zuzenhausen und der Zufahrt zum Gewerbegebiet saniert. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite sind die Arbeiten aus Arbeitsschutzgründen in diesem Abschnitt nur unter Vollsperrung der B45 möglich. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet ist nur aus Richtung Meckesheim möglich. Der Verkehr zwischen Sinsheim und Meckesheim wird über die B292 und L 549 (Waibstadt – Eschelbronn) umgeleitet. In der Gegenrichtung führt die Umleitung von Meckesheim nach Sinsheim über Horrenberg, Balzfeld und Hoffenheim umgeleitet.

Anschließend wird vom 10. bis 19. September in der zweiten und dritten Bauphase der Streckenabschnitt zwischen dem Knotenpunkt B45/L549 und der Zufahrt zum Gewerbegebiet Zuzenhausen saniert. Diese Arbeiten finden jeweils unter halbseitiger Sperrung der B45 statt. Dem Verkehr aus Neckargemünd in Richtung Sinsheim steht in diesen Bauphasen jeweils die nicht gesperrte Fahrbahnhälfte der B 45 zur Verfügung. Der Verkehr von Sinsheim in Richtung Meckesheim / Neckargemünd wird weiter über Waibstadt und Eschelbronn umgeleitet.