Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Diadié ist ein verantwortungsbewusster Mensch", sagt Fatos Rukiqi. "Das hätte er niemals gemacht." Rukiqi, Freund und Vermieter des Fußballprofis Diadié Samassékou, meldete sich am Donnerstagabend bei der RNZ. Der Grund: Der Unfall auf der B45 (siehe unten), in den Samassékou am Mittwoch verwickelt war, soll sich anders zugetragen haben, als die Polizei ihn schilderte.

"Diadié war wie fast jeden Tag seit zweieinhalb Jahren auf dem Weg zum Training nach Zuzenhausen", erzählt Rukiqi, der den 26-Jährigen nach eigenen Angaben sehr gut kennt. "Auf einmal haben Autos vor ihm angehalten und er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen." Er sei nach links auf die Gegenfahrbahn ausgewichen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Als ein Auto entgegenkam, habe Samassékou wieder nach rechts gezogen, wobei es zum Unfall gekommen sei. Wie schnell der Fußballer fuhr, sei unklar. "Er war einfach überrascht, dass dort Autos stehen, was sonst nie der Fall ist", so Rukiqi. "Er wollte auf keinen Fall überholen."

Nach dem Geschehen sei der 26-Jährige "total aufgeregt" gewesen, berichtet Rukiqi. "Es war sein erster Unfall, er hat so etwas noch nie erlebt." Körperlich blieb er unverletzt. Ein Mitarbeiter Rukiqis, der zufällig ein paar Autos hinter Samassékou fuhr, habe den Fußballer dann mit Verspätung zum Training gebracht.

Diadié Samassékou wohnt seit seinem Wechsel nach Hoffenheim bei Fatos Rukiqi. In dem Gebäude am Neckar in der Neckargemünder Ziegelhütte leben noch weitere TSG-Profis. "Ich habe ihn als ganz höflichen, aufgeschlossenen und gut integrierten jungen Mann kennengelernt, der auch super Deutsch spricht", sagt Rukiqi. "Er ist auch ein Profi neben dem Platz, wir können ihn nur loben." In der Stadt sei Samassékou heimisch geworden und fühle sich wohl, habe hier auch Eigentum erworben. "Er kann sich auch vorstellen, hier einmal mit seiner Familie zu leben", so Rukiqi. So habe der Fußballprofi erst vor Kurzem geheiratet, seine Frau lebe noch in Mali. Samassékou sei ein "Autoliebhaber", verrät Rukiqi. Neben dem Lamborghini, den er seit zwei Jahren besitze, fahre er einen Audi, einen BMW und einen Mercedes.

Samassékou habe sich über die Veröffentlichung der Polizei zu dem Unfall geärgert, da seine Sichtweise darin nicht vorkomme, berichtet Rukiqi. Deshalb habe er seine Anwälte eingeschaltet, die nun eine Stellungnahme vorbereiten würden.

Da der Fußballer nach dem Unfall seinen Führerschein abgeben musste, nahm ihn ein Kollege nach dem Training mit nach Neckargemünd. Nun gibt es eine Fahrgemeinschaft mit Fußballern aus dem Haus.

Update: Mittwoch, 9. März 2022, 20.34 Uhr

Von Lukas Werthenbach

Neckargemünd. Die gute Nachricht zuerst: Schwer verletzt wurde niemand. Doch dieser Unfall am gestrigen Mittwochmorgen auf der Bundesstraße B 45 war aus mehreren Gründen besonders. So wurde er von Fußballprofi Diadié Samassékou offenbar verursacht. Der Spieler der TSG Hoffenheim fuhr in einem sogenannten Supersportwagen der Marke Lamborghini, dessen technische Daten sich wie die eines Rennautos lesen. Der Führerschein des 26-jährigen Fußballers wurde beschlagnahmt.

Vor fast auf den Tag genau einem Jahr posierte Samassékou noch stolz mit seinem geschätzt 400.000 Euro teuren roten Lamborghini im Sozialen Netzwerk Instagram. In dem professionell geschnittenen Video wird auch gezeigt, wie der wohl in Neckargemünd wohnende Nationalspieler aus Mali auf der Eisenbahnbrücke über den Neckar joggt. Ein weiteres teures Sportauto ist zu sehen, ebenso wie der Lamborghini ausgestattet mit Flügeltüren. Eine Szene zeigt den Hoffenheim-Spieler, der auch einen eigenen Energy-Drink namens "DS8" herausgebracht hat, beim gesunden Frühstück. Die Selbstvermarktung läuft – wie bei so vielen Fußballprofis dieser Generation.

Doch am Mittwoch gegen 9.40 Uhr, auf dem Weg zu dem für 11 Uhr angesetzten Training in Zuzenhausen, ist es zumindest kurzzeitig vorbei mit dem Glanz. Laut Polizei fährt der 26-Jährige mit seinem roten Flitzer auf der B 45 in Richtung Bammental, Tempo 70 ist hier erlaubt. Dann halten vor ihm auf Höhe des "Alten Sportplatzes" am Beginn einer lang gezogenen Rechtskurve drei Fahrzeuge. Ganz vorne steht eine 64-Jährige mit ihrem Skoda, die den Gegenverkehr abwartet, um nach links auf den Parkplatz des "Alten Sportplatzes" abzubiegen. Laut Polizei "soll" Samassékou die drei haltenden Autos "trotz Überholverbots überholt haben". Als ihm ein Audi entgegenkommt, zieht er wieder nach rechts – und streift den Skoda. Der Audi zieht zudem seinerseits nach rechts, um den Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Samassékou widerspricht Teilen dieser Darstellung.

Die 64-jährige Skoda-Fahrerin wurde laut Polizei leicht verletzt, sie wollte ihren Hausarzt aufsuchen. Die rechte Seite des 750 PS starken Lamborghini, Modell Aventador, wurde vom vorderen Kotflügel bis zum Hinterreifen beschädigt. Ebenso wie der Skoda kann er nicht mehr fahren und musste abgeschleppt werden. Um die Unfallstelle von den Autos zu befreien, war die B45 kurz voll gesperrt.

Nach RNZ-Informationen wurde der Wagen des Fußballers von einem Eppelheimer Abschleppunternehmen abgeholt und zunächst in der dortigen Werkstatt abgestellt. Erste Schätzungen der Polizei beziffern den entstandenen Sachschaden auf insgesamt 40.000 Euro, am Ende dürfte er aber wesentlich höher sein. Die Höchstgeschwindigkeit des Supersportwagens mit 12-Zylinder-V-Motor wird übrigens mit 351 Kilometern pro Stunde angegeben.

Und die Konsequenzen für den 68-fachen Bundesligaspieler, der bei der TSG die Rückennummer 18 trägt? Gegen ihn wird laut Polizei wegen des "Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung" ermittelt. Wie lange er ohne Führerschein auskommen muss, lässt sich noch nicht abschätzen: Es handele sich um eine "Einzelfall-Entscheidung", wie ein Sprecher des zuständigen Landratsamts des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg auf Nachfrage sagte. Die Pressestelle der TSG Hoffenheim war am Mittwoch nicht zu erreichen.

Erinnerungen weckte der Unfall an jenen des damaligen Hoffenheim-Profis Boris Vukcevic: Der damals 22-Jährige war 2012 auf derselben Straße wenige Kilometer weiter südlich, am "Krähbuckel" zwischen Bammental und Mauer, in einen Kieslaster geprallt und hatte nur knapp überlebt. Auch er war mit einem Hochleistungsauto unterwegs gewesen, als Unfallursache wurde eine Unterzuckerung des Profis angegeben.

Update: Mittwoch, 9. März 2022, 19.47 Uhr