B45 bei Neckargemünd. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es auf der Bundesstraße B45 bei Neckargemünd am Freitagnachmittag. Hier war gegen 16.30 Uhr der 52-jährige Fahrer eines Ford-Transporters in Richtung Bammental unterwegs, als er in Höhe der Adam-Siefert-Straße nach links von der Fahrbahn abkam. Dann fuhr der Transporter rund 20 Meter über den linken Grünstreifen und pralle schließlich ungebremst gegen einen Baum.

Der Fahrer erlitt beim Aufprall zwar schwere Verletzungen, konnte jedoch selbst aus dem Fahrzeug steigen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen zufolge quoll nach dem Unfall Rauch aus dem Fahrzeug. Der soll jedoch nur von den ausgelösten Airbags verursacht worden sein.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Neckargemünd mit 10 Wehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz.