Meckesheim. (pol/van/rl) Zu einem schweren Unfall ist es in der Nähe der Einmündung der Landesstraße L549 auf die Bundesstraße B45 am Mittwochmittag gekommen.

Ersten Informationen der Polizei zufolge soll ein 21-jähriger Fahrer eines Alfa Romeo einen Lastwagen mit Anhänger in Richtung Meckesheim überholt haben, als er nahezu frontal mit einem Mercedes einer 48-Jährigen kollidierte, der sich auf der Linksabbiegerspur der Bundesstraße in Richtung L549 befand. Nach der Kollision stieß der Alfa Romeo anschließend mit dem Lastwagen zusammen.

Wie die Beamten weiter mitteilen, sollen dabei beide Autofahrer schwer verletzt worden sein, der Lkw-Fahrer blieb ersten Informationen zufolge unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Nach dem Unfall kam es bis in die Mittagsstunden zu Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Heidelberg dauern an. Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/174 4140.

Update: Mittwoch, 18. Dezember 2019, 14.20 Uhr