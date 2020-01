Meckesheim. (mf/pol/rl) Zu einem Unfall kam es an der Abzweigung der Bundesstraße B45 zur Landesstraße L549 zwischen Zuzenhausen und Meckesheim am Samstagmorgen. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer war gegen 0.45 Uhr auf nasser Straße in Richtung Meckesheim bei zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit.

Der BMW fuhr über die Mittelinsel der L549 an der Abzweigung und touchierte dann die Schutzplanke und kam ins Schleudern. Dann prallte der Wagen gegen eine Verkehrsinsel und drehte sich zunächst. Dann überschlug sich der Wagen mehrmals und blieb auf dem Dach in einem angrenzenden Feld liegen.

Das Dach des BMW wurde beim Aufprall stark eingedrückt, der Wagen wurde völlig zerstört. Wie durch ein Wunder wurden die beiden Insassen nicht eingeklemmt. Zwei Rettungswagen brachten den schwerverletzten Fahrer und seinen ebenfalls schwerverletzten 21-jährigen Beifahrer ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr Meckesheim war mit vier Fahrzeugen vor Ort, um den Brandschutz sicherzustellen und die Unfallstelle auszuleuchten. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten.