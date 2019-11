Spätestens an der Esso-Tankstelle in Wiesenbach ist Schluss. Foto: Alex

Bammental/Wiesenbach/Mauer. (cm) Der Krähbuckel ist seit Mittowchnachmittag wieder frei. Das bestätigte der Bürgermeister von Mauer, John Ehret, gegenüber der RNZ. Jetzt herrscht auf der Bundesstraße B45 nach über sechs Wochen zwischen Wiesenbach und Mauer wieder freie Fahrt.

Am Morgen war es zu einem Verkehrschaos in Bammental gekommen, da offenbar viele Autofahrer dachten, dass der Buckel schon wieder befahrbar ist. Sie verzichteten auf eine weiträumige Umfahrung und landeten auf der Umleitungsstrecke über Gauangelloch und Schatthausen, auf der es zu mehr Staus kam als in den vergangenen Wochen.

Eigentlich hätte die Vollsperrung der B45 schon am vergangenen Wochenende beendet sein sollen. Doch Fehler bei der Beschilderung der Umleitung und Mehrarbeiten an den Leitplanken hatten für Verzögerungen gesorgt.

Update: Mittwoch, 27. November 2019, 16.24 Uhr