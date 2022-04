Neckarsteinach. (iz) "Ich reg’ mich nicht mehr auf", sagt Herold Pfeifer verzweifelt am Telefon. "Ich kann nichts machen." Aber natürlich regt sich der Bürgermeister auf, denn was da auf die Vierburgenstadt zukommt, könnte ein monatelanges Verkehrschaos bedeuten. Ursache für den großen Ärger ist die Baustelle an der Bundesstraße B37 zwischen Neckarsteinach und Neckargemünd, an der seit dem vergangenen Herbst gearbeitet wird. Dort muss die Querung der Bundesstraße über die Bahnstrecke aufwendig saniert werden. Und während beim ersten Bauabschnitt der Verkehr noch über zwei verengte und verschwenkte Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt werden konnte, muss beim nun anstehenden zweiten Abschnitt der Verkehr über den bereits sanierten Brückenabschnitt gelenkt werden. Und da beginnt das Problem.

Auf dem Vierburgenparkplatz darf ab Montag nicht mehr geparkt werden. Foto: Hinz

Dieser bereits sanierte Teil der Brücke kann aus statischen Gründen den Schwerlastverkehr nicht aufnehmen. Das hatte sich schon bei der Überprüfung des Bauwerks im Vorfeld der Ausschreibung herausgestellt und sich jetzt bei einer erneuten Überprüfung auch bestätigt. Und auch eine einspurige Verkehrsprüfung mit Ampelanlage kommt wegen der hohen Verkehrsbelastung der B37 mit mehr als 20.000 Fahrzeugen pro Tag nicht infrage. Deshalb wird voraussichtlich ab dem kommenden Freitag, 29. April, die Bundesstraße für den Schwerverkehr ab 30 Tonnen komplett gesperrt. Das zuständige Straßen- und Verkehrsmanagement "Hessen Mobil" mit Sitz in Heppenheim teilte mit, dass bis zum Ende des Bauabschnitts für den Schwerlastverkehr eine großräumige Umleitung ab Neckargemünd über die B45 bis Sinsheim, weiter über die B 292 bis Mosbach und die B 37 über Eberbach und Hirschhorn zurück nach Neckarsteinach ausgeschildert wird. Der Gehweg im Bereich des Tunnels bleibt während der Bauarbeiten weiterhin gesperrt. Die Umleitung für den Fußverkehr erfolgt, wie bisher, über den Weg entlang des Neckarufers.

Bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt und bei Bürgermeister Pfeifer sind inzwischen mehrere Beschwerden und Hilferufe eingegangen. Die IHK bat den Rathauschef um Unterstützung. Sie berichtete zum Beispiel, dass sich mehrere Unternehmen an sie gewandt haben – darunter sei eine Firma, die 50 Fahrten pro Tag unternehmen und nun 50 Mal eine ganze Stunde Umweg einplanen müsse. Die Neckarsteinacher Firma Krieger verwies darauf, dass ihr Beton innerhalb von 90 Minuten verarbeitet werden müsse. Man erwarte "erhebliche Beeinträchtigungen" durch die Umleitung.

Und als wenn das nicht schon genug Ärger wäre, hat das Stadtoberhaupt gerade noch erfahren, dass der Vierburgenparkplatz kurz vor der Stadt von Neckargemünd kommend ebenfalls gesperrt wird. Er soll als Wendeschleife dienen und die aus dem Neckartal ankommenden Schwerlaster kurz vor der Baustelle wieder zurückleiten. Davon künden aufgestellte Schilder, die ein Parkverbot bereits ab dem kommenden Montag zeigen. Die Vierburgenstadt muss also zu ihrer ohnehin schon viel zu hohen Verkehrsbelastung auch noch diese umkehrenden Fahrzeuge verkraften. Einziger Trost scheint zu sein, dass am Wochenende keine Schwerlaster fahren dürfen, sodass dann der Vierburgenparkplatz für die vielen Touristen, die Neckarsteinach besuchen wollen, auch wieder zur Verfügung steht.

Die Sanierung des im Jahr 1988 erbauten Bahntunnels ist notwendig, weil es Risse in der Decke und undichte Fugen gibt. Insgesamt sind drei Bauabschnitte geplant, wobei der letzte noch nicht terminiert ist. Die Kosten der ersten beiden Bauabschnitte belaufen sich auf rund 2,2 Millionen Euro.