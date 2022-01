Neckargemünd/Heidelberg. (cm) Bald ist es ein Jahr her, dass die nicht unumstrittene Radspur auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckargemünd und dem Heidelberger Stadtteil Schlierbach eröffnet wurde. Seither ist eine der vier Fahrspuren – jene am Neckar – für Radler reserviert. Die große Aufregung über die Kostenexplosion bei dem auf zwei Jahre ausgelegten Verkehrsversuch von 400.000 auf 920.000 Euro hat sich inzwischen gelegt. Bereits im Sommer hatte die RNZ bei der für das Projekt zuständigen Stadt Heidelberg nach einer ersten Bilanz gefragt – und wurde auf Herbst vertröstet. Dann sollten erste Zahlen im Januar zur Verfügung stehen. Nun soll es Februar werden.

So lange wollte Hermino Katzenstein nicht warten. Der Grünen-Landtagsabgeordnete aus Neckargemünd gilt als der "geistige Vater" des Verkehrsversuchs und hat beim Grün-geführten Verkehrsministerium in Stuttgart nachgefragt. Dieses teilte ihm mit, dass der Kfz-Verkehr "mittels weiträumiger Verkehrserhebung" mit Seitenradargeräten und Kennzeichenverfolgung in den Jahren 2019 und 2021 erfasst worden sei. "Hierdurch lassen sich auch potenzielle Verdrängungseffekte erfassen", hieß es. Die Zahl der Radler werde über eine Dauerzählstelle erfasst. Sowohl zum Kfz- als auch zum Radverkehr würden Zahlen vorliegen. Die Hochschule Karlsruhe, die das Projekt wissenschaftlich begleite, werte die erfassten Daten derzeit aber noch aus. Die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2022 offiziell vorgestellt werden.

Erwartungsgemäß sei über die wärmeren Monate beziehungsweise die Monate mit gutem Wetter auch eine größere Anzahl von Radspurnutzern zu beobachten gewesen, heißt es aus dem Ministerium. Fundierte Aussagen seien allerdings erst nach Abschluss der Auswertung möglich. Im Vorgriff könne aber bereits die Aussage getroffen werden, dass die Radverkehrszahlen "deutlich gesteigert" werden konnten. "Beim Kfz-Verkehr ist eine generelle Abnahme zu verzeichnen, was allerdings maßgeblich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist", heißt es. "Nennenswerte Verkehrsverlagerungen", etwa auf die parallel verlaufende Landesstraße auf der anderen Seite des Neckars, seien bisher nicht beobachtet worden.

Im Gegenteil: Die Verkehrssituation habe sich seit Beginn des Versuches nicht merklich verändert. Insbesondere seien keine Störungen im Verkehrsablauf zu verzeichnen, die mit der Reduzierung der Fahrstreifenanzahl zu begründen wären. Vielmehr sei ein kontinuierlicherer Verkehrsfluss als vor dem Versuch festzustellen, der aus der herabgesetzten Geschwindigkeit und den reduzierten Überholmöglichkeiten resultiere. Seitens der Verkehrspolizei wurden bislang keine Unfälle gemeldet, die im Zusammenhang mit dem Verkehrsversuch stehen würden: "Die Strecke wird als unauffällig bewertet."

"Welch ein erfreulicher Zwischenstand", findet Katzenstein. "Was schon täglich zu sehen war, ist nun amtlich: Der Verkehrsversuch führt zu der gewünschten deutlichen Steigerung des Radverkehrs zwischen Neckargemünd und Heidelberg." Dass das Angebot die Nachfrage schaffe, gelte auch hier. "Ich sehe selber immer wieder Leute, die früher die Strecke nie mit dem Rad gefahren wären, also Familien oder auch ältere, weniger versierte Radfahrer", berichtet Katzenstein. "Diese können – wie alle anderen, zum Beispiel die Pendler – nun die Strecke sicher und umweltfreundlich auf dem Rad zurücklegen." Katzenstein ist "natürlich auf die genauen Zahlen sehr gespannt". Im Sommer habe er einen kurzen Blick auf die Zahlen der ersten Wochen nehmen können, die schon sehr vielversprechend gewesen seien. Wobei die Interpretation der Daten wegen der Sondereffekte der Pandemie eine besondere Herausforderung werde.

"Erwartet, aber dennoch beruhigend und erfreulich ist, dass es bisher keine wirklich negativen Auswirkungen auf den Kfz-Verkehr gibt", so der Abgeordnete. "Im Gegenteil: Der kontinuierlichere Verkehrsfluss sorgt für weniger Stress, mehr Sicherheit und ist zudem gut für die Umwelt." Gut sei auch die Beobachtung, dass es wohl keine Verlagerungseffekte auf andere Straßen gibt. "Die Radspur ist ein Gewinn", meint Katzenstein: "Ich hoffe daher sehr, dass sich aus diesem Versuch eine dauerhafte Lösung ergibt."