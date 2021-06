Leimen. (pol/krs) Nicht viel hatte gefehlt und es wäre auf der B3 zwischen Leimen und Heidelberg zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei am heutigen Mittwoch mitteilte, kam es am Montag, 17. Mai, zu einem Beinahezusammenstoß in der Nähe von Leimen.

Der Fahrer eines dunklen SUV war gegen 17.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Leimen-Nord überholte er trotz durchgezogener Mittellinie mehrere Fahrzeuge und scherte dafür auf die Gegenfahrbahn aus.

Die 53-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden VWs steuerte nun leicht nach rechts. Der SUV-Fahrer zog jedoch noch weiter nach links und schien nun frontal auf sie zuzufahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte die 53-Jährige nun in Richtung Fahrbahnmitte. Der SUV-Fahrer zog außen an ihr vorbei und streifte das Heck ihres VWs.

Auch eine 67-jährige BMW-Fahrerin, die hinter der 53-Jährigen unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver Richtung Fahrbahnmitte verhindern.

Der SUV-Fahrer konnte unerkannt Richtung Heidelberg flüchten. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Diese melden sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090.