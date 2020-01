Die Sanierung des früheren Awo-Hauses am Marktplatz drohte schon mehrmals an Auflagen des Landes zu scheitern. Foto: Alex

Schönau. (ths) Jetzt kommt so langsam Fahrt in die schon seit Jahren angedachte und beschlossene Sanierung des ehemaligen Awo-Hauses und früheren Schulgebäudes am Marktplatz. Das Vorhaben drohte immer wieder an Auflagen des Landesdenkmalamts zu scheitern. Um überhaupt die erforderlichen Abbrucharbeiten im Treppenhaus angehen zu können, musten die südseitigen Geschossdecken teilweise wiederhergestellt werden. Das wurde im Zuge der bereits abgeschlossenen Aufräumarbeiten deutlich.

Dazu galt es, zerstörte Balken zu ersetzen, Fehlstellen zu reparieren und nicht zuletzt einen Blindboden einzubauen. Diese Umsetzung der Maßnahme hat der Gemeinderat nun ebenso beschlossen wie die Vergabe des Gewerkes "Treppenhaus". Dieses fällt ebenfalls in die Verantwortung des heimischen Ingenieurbüros Heinz Koch.

Der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau (GVV), Werner Fischer, stellte dabei nochmals das Zahlenwerk des rund 1,66 Millionen Euro teuren Projekts dar. Dabei müsse das Klosterstädtchen unter Abzug der Zuschussmittel immer noch 716.000 Euro aufbringen. "Das ist ein Batzen Geld", betonte Fischer, aber die "Topsanierung" lohne sich. Wolle man das Gebäude nur erhalten, verschlinge dies alleine "satte 285.000 Euro", rechnete der GVV-Geschäftsführer vor.

Exakt im Zeitplan befindet sich dagegen die Rundumerneuerung der Grundschule Altneudorf, wie der Heidelberger Architekt Manfred Fischer berichtete. Spätestens Anfang Mai könnte man mit der Fertigstellung rechnen, so sein grober Zeitplan – es sei denn, ein überaus strenger Winter lasse keine Arbeiten für den Innenausbau zu. "Danach sieht es zur Zeit aber nicht aus", meinte er.

Deshalb stimmte das Gremium den Gewerken "Rohbau", "Fliesen" und "Bodenbelag" genauso zu wie den Schreiner- und Flachdacharbeiten. Auch bei der Sanitärinstallation kam es mittlerweile nach Fischers Angaben zu einem Einvernehmen. Den Termin für die Endplanungen des Vordachs siedelte er derweil für Ende März an.