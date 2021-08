Von Nicolas Lewe

Leimen. Der öffentliche Personennahverkehr bietet viele Annehmlichkeiten, kann jedoch mitunter auch für gewaltigen Ärger sorgen. Diese Erfahrung machte jetzt die 73-jährige Ursula Hüttenrauch aus dem Leimener Stadtteil St. Ilgen. Nach einem unschönen Erlebnis mit einer Busfahrerin verbrachte sie erst eine schlaflose Nacht – und war danach immer noch so aufgewühlt, dass sie den Vorfall der RNZ schilderte.

Gegen 17.55 Uhr sei sie mit der Linie 23 am Georgi-Platz in Leimen angekommen und habe an der nahen Haltestelle Kurpfalz-Centrum in den Bus der Linie 751 in Richtung St. Ilgen umsteigen wollen. Gemeinsam mit einer "älteren Dame" habe sie auf den Bus gewartet, der um 18.20 Uhr abfahren sollte.

Als dann ein Bus mit der Nummer 751 gekommen sei, hätten die beiden Damen den Fahrer gefragt, ob das der Bus in Richtung St. Ilgen sei. Was sie nicht sehen konnten: Der Fahrer hatte die digitale Anzeige zwischenzeitlich auf 723 und das Linienziel auf Wiesloch geändert. "Der Busfahrer fragte uns, ob wir nicht lesen können", ärgert sich die 73-Jährige. Sie habe geantwortet, dass man dies auch freundlicher sagen könne.

Doch wie sich herausstellen sollte, sei dieser Dialog erst der Anfang eines noch größeren Ärgernisses gewesen. Nach der harschen Abfuhr durch den Busfahrer habe das Damen-Duo sein Glück bei einer Busfahrerin versucht, deren Fahrzeug "Leerfahrt" anzeigte. Auf die Frage, ob der Bus nach St. Ilgen fahre, habe die Antwort zunächst "Ich habe Pause" gelautet, ehe schließlich doch noch "widerwillig" eine positive Bestätigung erfolgt sei. Der Kommentar "Was ist denn heute los, nur unfreundliches Personal", den sie gegenüber der mit ihr wartenden Frau geäußert habe, sei der Fahrerin wohl zu Ohren gekommen, wie sich an der nun folgenden Begebenheit zeigte.

Ursula Hüttenrauch berichtet, sie und ihre Mitfahrerin hätten bis 18.19 Uhr gewartet. "Da die Abfahrt 18.20 Uhr war, wollten wir einsteigen, was uns die Busfahrerin verwehrte." Auf die Frage der anderen Frau, was passiere, wenn sie trotzdem einsteigen würden, habe die Busfahrerin erwidert, sie würde die beiden dann rausschmeißen. Die St. Ilgenerin erklärt, sie habe die Busfahrerin darauf hingewiesen, dass dies ein öffentliches Verkehrsmittel sei und beide eine gültige Fahrkarte haben.

Die Reaktion erzürnt die 73-Jährige in ihrer Schilderung gegenüber der RNZ trotz etwas zeitlichen Abstandes noch immer: "Die Busfahrerin meinte, sie bestimme, wer mit dem Bus fährt und ich sollte ,meine Klappe’ halten." Den Moment, den die beiden Damen brauchten, um sich bei einem anderen Busfahrer über dieses Verhalten zu beschweren, habe die Busfahrerin genutzt, um die Türen zu schließen und loszufahren. "Obwohl ich an die Tür geklopft und gebeten habe, uns einsteigen zu lassen, hat sie nicht aufgemacht." Sie habe nur gelacht, sei weggefahren und habe sie sowie weitere Fahrgäste, die inzwischen dazugekommen seien, stehen gelassen.

Da besagte Linie von der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) bedient wird, die wiederum eine Tochtergesellschaft der DB Regio AG ist, hat die RNZ nachgefragt, was man dort von dem Vorfall hält und welche Konsequenzen daraus folgen. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn betonte, das Fahrpersonal werde im Umgang mit den Kunden regelmäßig geschult. Man nehme den Vorfall sehr ernst.

Im Interesse der Kundenzufriedenheit werde die DB einer solchen Beanstandung nachgehen, verspricht die Sprecherin. Sie macht deutlich: "Ein solches Verhalten unseres Fahrpersonals dulden wir nicht." Die entstandenen Unannehmlichkeiten bedauere man sehr. "Wir bitten unsere Kundin ausdrücklich um Entschuldigung."