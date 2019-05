Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wohnt hier eine Fuchsfamilie, die gerade Kaffee kocht? Sind es die Abluftschächte der U-Bahn nach Wilhelmsfeld? Oder handelt es sich um den Ausgang eines geheimen Tunnelsystems, das unter dem Neckar hindurchführt und sich bis hinter die Feste Dilsberg erstreckt? Die Spekulationen im Internet schießen ins Kraut.

Im Kleingemünder Wald gibt es ein mysteriöses Phänomen: Im Winter strömt "warme" Luft aus einer Felsspalte unweit der Rothsnasenhütte. Manchmal dampft es sogar. Im Sommer wird die ausströmende Luft als kühl wahrgenommen. Was steckt dahinter? Die RNZ ist dem Rätsel auf die Spur gegangen.

Im sozialen Netzwerk "Facebook" hat das Phänomen kürzlich hohe Wellen geschlagen. Denn die Stadt hat dies auf ihrer Seite veröffentlicht, nachdem sich Wanderer im Rathaus gemeldet hatten. Diese hatten oberhalb von Kleingemünd kurz vor der Rothsnasenhütte beobachtet, dass aus zwei Felsspalten des Sandsteines - die größere Spalte ist etwa 40 Zentimeter breit - warme Luft strömte. Es wurde berichtet, dass sogar die Brillengläser beschlugen. Die Wanderer vermuteten eventuell unterirdische Gänge im Fels.

Treffen mit Uwe Reinhard. Wenn einer Bescheid weiß, dann der Neckargemünder Revierförster. Und tatsächlich: Der 58-Jährige kennt das Phänomen. Vom Wanderparkplatz am früheren Büdel-Ebert-Heim am westlichen oberen Ende des Wohngebiets geht es etwa einen Kilometer durch den Wald bergauf zur Rothsnasenhütte, die oberhalb des ehemaligen Buntsandsteinbruchs liegt. Nur etwa 30 Meter vor ihr befinden sich die Felsspalten.

"Risse im Fels sind nichts Außergewöhnliches, der Buntsandstein ist zerklüftet", sagt Reinhard. Außergewöhnlich ist aber, dass dieser Riss etwa 70 bis 80 Meter in die Tiefe reicht und es an der Abbruchkante am unteren Ende der Felswand eine weitere Öffnung gibt. Dies ist zumindest die Vermutung, die das Phänomen erklären würde - genau untersucht wurde es noch nie.

Hintergrund Die Rothsnasenhütte oberhalb des früheren Buntsandsteinbruchs liegt etwa einen Kilometer westlich von Kleingemünd über der Landesstraße nach Ziegelhausen. Sie ist sowohl von Kleingemünd als auch von Ziegelhausen über einen Wanderweg zu erreichen, nicht aber mit dem Auto. Der Weg sollte in diesem Bereich nicht verlassen werden, da es steil bergab geht. In der Vergangenheit sind hier schon mehrere Personen abgestürzt. Die Rothsnasenhütte ist nach dem früheren Förster Roth benannt, der sie bauen ließ. Der Name kam zustande, weil die Hütte auf einer Felsnase liegt, die von der gegenüberliegenden Neckarseite gut zu sehen ist. Im Volksmund ist oft spaßeshalber auch von der Rotznasenhütte die Rede. Die Hütte ist ein lohnenswertes Ausflugsziel für Wanderer, die sich auf zwei Bänken erholen können. Von hier aus genießt man einen atemberaubenden Ausblick auf Neckargemünd und Kleingemünd bis zum Dilsberg. Hier kann man gemütlich picknicken. Es ist ein Paradies oberhalb der Stadt, deren Lärm hier kaum zu hören ist. Stattdessen zwitschern die Vögel. (cm)

"Ohne diese zweite Öffnung würde es keinen Durchzug wie bei einem Kamin geben", meint der Revierförster und verspricht: "Wenn man eine Kerze an die Öffnung hält, flackert sie im Luftzug." Und tatsächlich: Beim RNZ-Besuch ist ein deutlicher Luftzug wahrnehmbar. "Es bläst einem aber nicht das Toupet vom Kopf", schmunzelt der Förster.

Reinhard erklärt, dass die Luft im Fels unabhängig von der Jahreszeit eine Temperatur von um die zwölf Grad haben dürfte. Im Winter "erwärmt" sich die Luft im Fels, steigt auf und strömt aus der oberen Öffnung. Aber warum kommt im Sommer kältere Luft aus der Felsspalte? Hier wird vermutet, dass die Windverhältnisse im Neckartal dazu führen, dass die "kühle" Luft nach oben aus der Felsöffnung "gedrückt" wird. "Die Unterschiede werden im Sommer und Winter deutlicher wahrgenommen als im Frühling und Herbst", weiß Reinhard.

Wo genau sich die zweite Öffnung am unteren Ende der Felswand befindet, ist unklar. Sein Vorgänger als Revierförster hatte vor über 30 Jahren einmal versucht, dies herauszufinden, erzählt Reinhard. Er selbst werde nicht so häufig auf das Phänomen angesprochen. Dieses sei aber "nicht ganz unbekannt". So machen schon Kindergartenkinder bei Ausflügen zur Rothsnasenhütte gerne ganz fasziniert an den Felsspalten Station.

Uwe Reinhard hat bereits überlegt, die obere Öffnung der Felsspalten etwas freizulegen. "Dahinter könnte sich eine Höhle befinden", vermutet er. "Man kommt halt nicht durch den Spalt - auch wenn man nicht dick ist." Doch allzu wichtig war dieses Vorhaben bisher nicht. Ähnliche Phänomene im Neckargemünder Wald sind dem Förster nicht bekannt.

An warmen Sommertagen könnte sich ein Ausflug an die kühle Felsspalte also lohnen. "Das ist ein Erlebnis", verspricht Stadtsprecherin Petra Polte. Aber auch sonst ist die Rothsnasenhütte für Wanderer immer ein Ziel.