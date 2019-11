Von Benjamin Miltner

Bammental. Der Wald ist gerade im Herbst ein beliebtes Rückzugsgebiet. Er ist aber auch ein Wirtschaftsgebiet, und deswegen dominierten Zahlen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates, als es um den Waldhaushalt der Jahre 2018 bis 2020 sowie um die Forstneuorganisation ging.

Wie ergeht es dem Wald? „Der Klimawandel und die Auswirkungen auf den Wald waren der Füller des Sommerloches“, stellte Forstbezirksleiter Manfred Robens heraus. Im Bammentaler Forst machte sich das vor allem daran bemerkbar, dass der Anteil der „zufälligen Nutzung“ – also Bäume, die durch natürliche Ursachen gefällt werden mussten – 2018 und 2019 mit rund 19 Prozent recht hoch war.

Wo liegen die Probleme? Wie überall sind das Eschentriebsterben und der Befall durch Borkenkäfer vor allem bei Buchen und Fichten treibende Faktoren. Bammental kommt aber im regionalen Vergleich noch glimpflich davon, gerade was das Absterben der Buchen angeht. Der Grund dafür liegt im Boden. „Am drastischsten fällt das Absterben an Standorten rund um Nußloch aus, wo die Böden viel Ton enthalten“, erklärte Robens. Der teils durch Buntsandstein, teils durch Lösslehme geprägte Boden rund um Bammental mache es den Baumwurzeln dagegen einfacher, auch bei Dürre an Wasser zu kommen. „Die Bäume, die hier absterben, sind meist schon älter und haben eben nicht nur Probleme mit der Hitze, sondern einfach auch typische Alterserscheinungen“, so Robens.

Welche Baumarten wurden gefällt? 65 Prozent aller gefällten Bäume waren im Jahr 2018 Buchen. Das passt laut Robens auch ziemlich genau zum Vorkommen im Wald. 2017 lag der Anteil allerdings noch bei 80 Prozent – dafür hat sich der Wert der geschlagenen „sonstigen Laubbäume“ von 11 auf 19 Prozent fast verdoppelt. „Wir haben dieses und vergangenes Jahr nur vier Prozent unseres Fichtenbestands verloren“, wertete Revierförster Uwe Reinhard diese Bilanz dennoch als Erfolg. Für das kommende Jahr wolle man den Schwerpunkt wieder eindeutiger auf die Buche legen: „Bei der Fichte ist der Markt komplett tot, Buche läuft noch“, so Reinhard.

Wie steht es um die Finanzen? Erstaunlich gut. Zwar ist laut Manfred Robens der Holzpreis insgesamt „zwischendrin komplett kollabiert“. Der Forstbetrieb fährt aber weiterhin beständig Gewinne ein, wohl auch im laufenden und kommenden Jahr . Diese fallen zwar nicht mehr so hoch aus wie in der Dekade von 2006 bis 2015, als im Schnitt 90.000 Euro Überschuss pro Jahr erwirtschaftet wurden. Der Durchschnittsgewinn von 37.000 Euro für die Jahre 2016 bis 2018 und 101 Euro pro Hektar und Jahr sei „dennoch ein gutes Ergebnis“ , zeigte sich Robens zufrieden.

Was wird noch getan? 300 Douglasien wurden vergangenes Jahr nochmals nachgepflanzt, weil vor allem Rotwild für Ausfälle bei den Jungpflanzen gesorgt hatte. Daher sollen die Jäger ihr Augenmerk weg von Wildschweinen hin zu Rehen legen, wie Reinhard erklärte. Für 2020 ist das Pflanzen weiterer 250 Douglasien geplant, die mit Hitze und Trockenheit sehr gut zurechtkommen. Zudem soll auf 0,1 Hektar Kultursicherung und auf 11,2 Hektar Jungbestandspflege betrieben werden, die Bäume von überwuchernden Gewächsen befreit sowie auf 9,1 Hektar durch Schlagpflege geschädigte Bäume wieder in Ordnung gebracht werden.

Was bringt die Zukunft? „Ich bin davon überzeugt, dass wir in Bammental auch noch in 100 Jahren schöne Wälder haben, sicherlich auch geprägt durch Buchen“, blickte Robens weit voraus. Rainer Stetzelberger (CDU/BV) sorgte sich eher um die nahe Zukunft des Waldes. Er wollte wissen, ob nicht auch im Bannwald am Hollmuth Fichten geschlagen werden sollten, um das Übertragungsrisiko des Borkenkäfers zu minimieren. „Die dürfen dort nicht eingeschlagen werden, der Fichtenanteil liegt aber auch nur bei etwa fünf Prozent“, antwortete Robens. Laut Reinhard ist der Schädling dort noch nicht angekommen. „Aber wenn es passiert, dann müssten wir das aushalten.“

Was hat es mit der Forstreform auf sich? Ab Januar tritt in Baden-Württemberg ein Forstreformgesetz in Kraft. Es besiegelt das Ende der Einheitsforstverwaltung. Das Land gliedert dafür künftig den Staatswald und seine Bewirtschaftung in eine Anstalt des öffentlichen Rechts aus. Auch sonst haben sich die Zuschnitte der Forstreviere geändert – nur nicht in Bammental. Hier bleibt alles beim Alten, Uwe Reinhard ist weiter der zuständige Revierförster. Statt rein nach dem Hiebsatz wird künftig nach dem Verursacherprinzip abgerechnet. „Das kostet uns 2020 etwa 8300 Euro mehr als im Vorjahr“, so Bürgermeister Holger Karl. „Die Betreuung draußen im Wald bleibt dieselbe – und da fühlen wir uns bei den Herren Robens und Reinhard in besten Händen“, lobte der Rathauschef. Das sahen die Gemeinderäte genauso und stimmten geschlossen dafür, die Forstarbeit an die Untere Forstbehörde des Rhein-Neckar-Kreises zu vergeben.