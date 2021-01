Von Christoph Moll und Benjamin Miltner

Region Heidelberg. Sonne, blauer Himmel, Ferien, Wochenende, so viel Schnee wie schon lange nicht mehr und in Pandemie-Zeiten kaum andere Ausflugsmöglichkeiten: Die Menschen zog es am Wochenende in die verschneiten Höhenlagen der Region rund um Heidelberg zum Rodeln und Wandern. Mancherorts herrschte Rekord-Andrang.

In Wilhelmsfeldspricht Bürgermeister Christoph Oeldorf vom größten Andrang seit Jahren. Auch im sozialen Netzwerk Facebook berichteten langjährige Einwohner, dass sie einen solchen Ansturm noch nicht gesehen haben: "Das habe ich noch nie erlebt", meinte eine Frau.

Obwohl das Gras der Wiese schon durchschaute, zog es am Sonntag viele Rodler nach Wilhelmsfeld. Foto: Alex

Auch Menschen aus dem Mannheimer Raum und aus Hessen – zu erkennen an Autokennzeichen – zog es in den Luftkurort, in dem alle Parkplätze belegt waren. Es habe zwar Behinderungen gegeben, aber Polizei und Gemeinde mussten nicht eingreifen, wie Oeldorf am Sonntagnachmittag berichtet. "Es waren keine Rettungswege blockiert", so der Bürgermeister. Dass auch auf Wiesen geparkt wurde, habe man einmal hingenommen. Künftig werde man dies wohl nicht mehr tolerieren, sondern eingreifen. "Wir bleiben aufmerksam", so Oeldorf, der sich zwar über Gäste freut, den Ansturm aber in Corona-Zeiten mit Sorgen sieht. Die Besucher hätten sich aber wohl an die Corona-Regeln gehalten. Auch wenn der Schnee für die Loipe fast ausreicht, bleibe diese wegen Corona geschlossen. Dafür sei sie nicht weitläufig genug.

In Heiligkreuzsteinachwaren vor allem die Wiesen und Hänge oberhalb des Ortsteils Lampenhain sehr stark besucht. "Dort gab es Probleme, weil unheimlich viele Rodler unterwegs waren", berichtete ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage. Auf der Kreisstraße K4122 mussten die Beamten entsprechend eingreifen, den Verkehr überwachen und leiten. "Uns ging es um die Parksituation, damit ein Durchfahren für Rettungskräfte und Einsätze jederzeit gewährleistet ist", erklärte Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl die Dringlichkeit – auch wegen zweier Seniorenheime in der Oberdorfstraße. Samstags drehte die Polizei mehrere Runden und machte Durchsagen, am Sonntag war sie dann über Stunden ohne Pause in Lampenhain präsent. "Trotz vieler Besucher ist das Wochenende relativ gut gelaufen. Die Polizei hat einen tollen Job gemacht", lobte Pfahl. Da sie nicht wisse, ob der große Aufwand so immer zu leisten sei, wird die Bürgermeisterin heute mit dem zuständigen Landratsamt über das weitere Vorgehen und Maßnahmen beraten.

Dank der Straßensperrung war rund um den Weißen Stein vergleichsweise wenig los. Foto: Miltner

In Dossenheim waren Maßnahmen bereits zum Wochenende umgesetzt worden: So war die Zufahrt zum Hausberg "Weißer Stein" an beiden Tagen im Bereiche der Talstraße in Absprache mit der Gemeinde gesperrt. "Bereits am Vortag war es aufgrund glatter Straßenverhältnisse zu gefährlichen Situationen gekommen", berichtete die Polizei. "Viele Autos hatten sich auf dem in Weg Richtung Weißer Stein gemacht – teils mit Sommerreifen", berichtete Bürgermeister David Faulhaber auf RNZ-Nachfrage. Die enge Straße sei für solche Massen nicht ausgelegt, der Verkehr auch witterungsbedingt im Bereich der Serpentinen unterhalb des Parkplatzes "Drei Eichen" zum Erliegen gekommen. "Ohne die Sperrung hätten wir die Verkehrssicherheit am Wochenende nicht gewährleisten können", so Faulhaber.

Andrang am Rodelhang in Lingental - Die Fotogalerie







































In Leimen-Lingental war der Wanderparkplatz an der L600 am Samstagnachmittag bis auf den letzten Platz belegt. Auch die angrenzenden Feldwege waren zugeparkt. Am Hang tummelten sich über den Tag verteilt mehrere Hundert Rodler. "Es hätte mich auch gewundert, wenn die Leute dieses ideale Gebiet nicht in Anspruch genommen hätten", sagt Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich. Lingental sei gut besucht gewesen, aber es sei nicht zu großen Problemen oder Verstößen gekommen. Die Menschen hätten sich an Park- und Corona-Regeln gehalten.