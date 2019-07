Neckargemünd. (cm/bmi) Bestens besucht war der Stand der Rhein-Neckar-Zeitung am Samstag beim Altstadtfest in Neckargemünd. Direkt gegenüber dem Marktplatz vor dem ehemaligen Modehaus Leist standen Frank Büchmann vom RNZ-Marketing sowie die beiden "Region Heidelberg"-Redakteure Benjamin Miltner und Christoph Moll von 14 Uhr bis in den Abend als Ansprechpartner für die Besucher des Festes zur Verfügung.

Altstadtfest in Neckargemünd - Die Fotogalerie



























































































Zahlreiche RNZ-Leser nutzten die Möglichkeit und löcherten die RNZ-Vertreter mit Fragen. Wieso wird über eine Thema berichtet und über ein anderes nicht? Wann wird die RNZ eigentlich ausgetragen? Und welche Ausgabe wird in welchem Ort verteilt? Solche und weitere Fragen konnten direkt vor Ort geklärt werden. Die Leser hatten auch Kritik, doch das Lob überwog: Und wer die RNZ bisher noch nicht las, nutzte die Gelegenheit, um sich über die verschiedenen Angebote zu informieren. Die Kinder freuten sich derweil unter anderem über lustige Malblöcke, auf denen RNZ-Maskottchen Klaro abgebildet ist.