Neckarsteinach-Neckarhausen. (iz/cm) Dieser Vorgang sucht seinesgleichen in der Region: Die Feuerwehr Neckarhausen hat am Montagabend geschlossen ihren Dienst quittiert. Damit hat der Neckarsteinacher Stadtteil nun keine eigene Feuerwehr mehr und muss von der Vierburgenstadt aus mitbetreut werden.

Es war ein Eklat am Schluss der letzten Stadtverordnetenversammlung in dieser Legislaturperiode vor der Kommunalwahl am 14. März. Bei der Sitzung am Montagabend im Bürgerhaus "Zum Schwanen" saßen ungewöhnlich viele Zuhörer im großen Saal. Es handelte sich überwiegend um Feuerwehrleute – besonders viele aus Neckarhausen.

Unter dem letzten Tagesordnungspunkt "Anfragen der Gäste" meldete sich Stefan Koch, Wehrführer der Neckarhausener Feuerwehr. Er stellte einen großen Karton auf einem der Ratstische ab und rief: "Die Freiwillige Feuerwehr Neckarhausen tritt geschlossen zurück und kündigt hiermit ihren Dienst für Neckarsteinach." Koch erhob schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister Herold Pfeifer, der seit Monaten alle Gespräche blockiere, nie zurückrufe und offensichtlich die Neckarhausener Wehr in die Neckarsteinacher einbeziehen wolle. "Die Feuerwehr Neckarhausen ist Geschichte", war sein Schlusswort. Da in dem Karton neben den Kündigungen die Funkmelder lagen, mit der die Mitglieder alarmiert werden, ist die Wehr nun nicht mehr erreichbar.

Auf RNZ-Anfrage berichtet Koch, dass eine lange Vorgeschichte zu diesem Schritt führte. Im Herbst sei der Wehr vom Kreisbrandinspektor offenbart worden, dass sie nicht mehr die gesetzlichen Vorgaben des Landes Hessen erfülle. So würden mindestens zwölf Einsatzkräfte gefordert, wovon acht Atemschutzgeräteträger sein müssten. Das ist in Neckarhausen aber nur einer von elf Aktiven. Hinzu kommt: Die meisten Einsatzkräfte sind um die 50. "Wir haben ein Nachwuchsproblem", gibt Koch zu. Deshalb sei vorgeschlagen worden, dass die Aktiven zur Stadtabteilung wechseln. Nur ein Mitglied war aber dazu bereit.

Im Dezember sollte ein Gespräch stattfinden, so der 53-Jährige. Doch ein versprochener Rückruf von Bürgermeister Herold Pfeifer sei nie gekommen. Immer wieder sei die Wehr vertröstet worden – auch bei einem Anbau fürs Feuerwehrhaus. Zuletzt sei man sogar teils nicht mehr alarmiert worden. Bei einem Treffen habe man nun den Rücktritt beschlossen. "Das Thema ist durch", so Koch, der seit 23 Jahren Feuerwehrmann und seit drei Jahren Wehrführer ist. "So geht man nicht mit dem Ehrenamt um."

"Wir wurden immer nur hingehalten", sagt auch Kochs Vorgänger und Ortsvorsteher Ulrich Müller, der noch eine Chance für die Wehr sah. Technische Hilfeleistungen zum Beispiel könne man auch ohne Atemschutzgeräteträger bewältigen. "Mir tut es leid, dass es so weit kam", sagt er: "Mir blutet das Herz."

Bürgermeister Pfeifer betont, dass der Brandschutz im Stadtteil auch nach dem Rückzug der Wehr sichergestellt sei: "Das ist das Wichtigste für mich." Er hofft, dass doch noch ein Gespräch zustande kommt. "Die Feuerwehr liegt mir am Herzen", so Pfeifer. Dass er nicht zurückgerufen habe, tue ihm leid. "Ich finde es schade, was nun passiert ist", sagt er. "Wir haben aber alles gemacht, was möglich war." Stadtbrandinspektor Sven Schmitt betont derweil, dass der Alarmplan nicht geändert wurde. Wegen Corona würden aber nicht mehr alle Abteilungen alarmiert.