Leimen-Lingental. (agdo) Wer entlang der Landesstraße L600 fährt, dem wird die Baustelle auf dem Parkplatz zwischen Leimen und dem Ortsteil Lingental nicht entgehen. Dort entsteht - außer einem Regenrückhaltebecken - auch ein Abwasserlauf. Jetzt fand der symbolische Spatenstich zum Bau eines Mischwasserkanals sowie eines naturnahen und offenen Regenwassergrabens statt.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald, Bürgermeisterin Claudia Felden, Stadtwerkechef Rudi Kuhn sowie die Stadträte Ralf Frühwirt, Peter Sandner, Bruno Lindenbach, Mathias Kurz, Hans Appel und Edgar Boileau von der Firma "Häußler und Boileau Bau" aus Leimen warfen die Erde symbolisch in die Luft - jetzt kann es los gehen.

Der Mischwasserkanal werde relativ unspektakulär unter der Oberfläche verschwinden, sagte Hans D. Reinwald. Der Regenwassergraben soll sich entlang der L600 von Lingental kommend naturnah und offen in die bestehende Landschaft einfügen. Entlang dieses Regenwassergrabens gibt es einen Weg, der eine Säuberung des Grabens ermöglicht. Auch Wanderer können den Weg nutzen.

Die Teilmaßnahme hat eine Länge von etwa 470 Metern und soll sich an das Regenrückhaltebecken unterhalb des Waldparkplatzes anschließen. Das Regenwasser wiederum soll am unteren Ende des Grabens in ein Rohr münden und einem Trennbauwerk zugeführt werden. Bei Starkregen tritt das Regenrückhaltebecken als Wasserspeicher auf.

Die Bauzeit für den neuen Abwasserlauf soll fünf Monate dauern, vorausgesetzt das Wetter spiele mit, betonte der Leimener Oberbürgermeister. Die Kosten für die Teilmaßnahme liegen bei rund 1,1 Millionen Euro. Die Planungen hat das Ingenieurbüro Albrecht aus Heidelberg übernommen.

Im Sommer soll dann mit dem Bau des Regenüberlaufbeckens begonnen werden, sodass die gesamte Maßnahme voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres fertig gestellt sein soll - sollte alles planmäßig verlaufen. OB Reinwald wünschte allen Beteiligten einen reibungslosen und guten Verlauf. "Ich bin mir sicher, dass wir damit eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualität erreichen", erklärte der Rathauschef.