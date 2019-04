Region Heidelberg. (aham/cm/lew/luw) Mit dem Fach Deutsch starten am heutigen Dienstag in der Region die Abiturprüfungen an allgemeinbildenden Gymnasien. Statt um 8 Uhr beginnen diese erst um 9 Uhr. Der Grund: Erstmals werden die Aufgaben in den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch und Französisch nach Diebstählen in vergangenen Jahren aus Sicherheitsgründen digital an die Schulen versendet - und diese müssen sie ausdrucken.

Am Gymnasium Bammental wurden die 81 Abiturienten gestern noch einmal über alles Wichtige informiert. Dabei sei der gesamte Jahrgang schon in den blauen Abi-Shirts mit dem Motto "Abinauten - Wir suchen das Weite" gekommen, berichtet Schulleiter Benedikt Mancini. Auch konnten die Schüler gestern noch Fragen stellen. So wurde etwa gefragt, ob man bei der Mathe-Prüfung mit Knete arbeiten dürfe. Denn im Unterricht hätten manche eben mit Modellen aus Knete gearbeitet. "Aber das darf man beim Abi nicht", erklärt Manicini. "Dann hätten andere auch ein Anschauungsmodell." Die Abiturienten sind auf vier Räume im Erdgeschoss der Schule aufgeteilt. Die meisten sind am 8. Mai mit Englisch fertig, nur wenige würden am 10. Mai noch die Französisch-Prüfung machen.

Während der Prüfungen geht der Unterricht für die übrigen Schüler weiter - eine Herausforderung. Denn wegen des späteren Beginns gehen die Prüfungen bis in die Mittagszeit, wenn also laut Mancini "High Life" herrsche. Deshalb müssten er und die anderen Aufsichtslehrer für Ruhe sorgen. Zum Drucken der Aufgaben meint der Direktor: "Wir haben Gott sei dank einen modernen Kopierer mit Tacker-Funktion." Das sei etwa bei den 15-seitigen Deutsch-Aufgaben von Vorteil. Das Öffnen der Daten bereitet ihm mehr Sorgen: "Die sind dreifach verschlüsselt - das ist knifflig."

Am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Eppelheim beginnt der Prüfungstag bereits vor 6 Uhr. Dann kommt das Passwort für die Aufgaben, die auf einem USB-Stick im Schultresor lagern, wie der kommissarische Schulleiter Thomas Becker berichtet. Danach werden die Aufgaben für die 49 Abiturienten ausgedruckt. "Wir haben alles getestet und auch Ersatzteile für den Drucker da", so Becker. Ein Techniker steht bereit, wenn das Gerät streikt. Unterricht fällt nicht aus, da die Zehntklässler im Sozialpraktikum sind und deren Lehrer die Aufsicht übernehmen.

Am Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd treten 102 Schüler zum Abitur an - im vergangenen Jahr waren es nur 78. Schulleiter Joachim Philipp erklärt, dass es auch in den kommenden Jahren ähnlich viele Abiturienten gebe. Geschrieben wird wie gewohnt im dritten Stock der Schule, der für alle anderen Schüler gesperrt ist. Für das Ausdrucken der Aufgaben sieht Philipp sich und seine Kollegen optimal vorbereitet: "Es gab einen Probelauf, der gut funktioniert hat, und genug Tinte und Heftklammern gibt es auch." Auch ein Geräteausfall würde kein Chaos auslösen, denn, so Philipp: "Wir haben vier große Kopierer." Letzte Prüfung am MBG werde Französisch am 10. Mai sein. Für die Fremdsprachen gebe es in diesem Jahr übrigens 30 Minuten mehr Zeit, die Zeit für das Deutsch-Abi werde hingegen um 15 Minuten auf 315 Minuten verkürzt. Die Ergebnisse soll es Philipp zufolge Anfang Juni nach den Pfingstferien geben. Am 1. Juli beginne dann das mündliche Abitur und am 6. Juli sollen die Schüler ihre Abschlusszeugnisse in den Händen halten.

Am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen wurden die 86 Abiturienten bereits vor den Osterferien auf die Prüfungen eingeschworen. "In aller Kürze bekommen sie die Regularien noch mal direkt vor den Prüfungen erklärt", sagt Direktor Peter Schnitzler. Anspannung sei durchaus zu spüren. "Wir haben das Gefühl, dass die Schüler gut vorbereitet sind", so Schnitzler, "was sie aber während der Ferien gemacht haben, wissen wir natürlich nicht." Der Unterricht für die anderen Klassen durch die Prüfungen nicht beeinträchtigt, so Schnitzler.