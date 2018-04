Einen Tag nach den Abschlussfeiern 2017, am Donnerstag, sah die Neckarwiese in Heidelberg-Neuenheim aus wie eine Müllhalde. Foto: Priebe

Neckargemünd. (ugh) Nach den Prüfungen ist Feiern angesagt. Dann pilgern die Abiturienten und Realschüler der Region wieder nach Heidelberg auf die Neckarwiese - und der Ärger danach ist wie jedes Jahr schon vorprogrammiert. Doch Heidelberg hat offenbar genug von jugendlichen Komasäufern und Müllbergen am Flussufer. Die Zehntklässler der Neckargemünder Realschule - die wegen einer Panne an einer Bad Uracher Schule nicht wie geplant heute mit der Deutsch-Prüfung beginnen, sondern erst am Freitag mit Mathe - erhielten jüngst Besuch aus der Nachbarstadt. In der Aula im Schulzentrum wurde an ihre Vernunft beim Feiern auf der Neckarwiese appelliert.

Dabei war es die Neckargemünder Realschule gewesen, die im letzten Jahr von sich aus angeboten hatte, die Sauerei auf der Neckarwiese wieder aufzuräumen. Diese Aktion wurde sehr gelobt, aber eine Reinigung durch Schüler werde dieses Jahr nicht erwartet, so die Referenten. Stattdessen setzt man dieses Jahr auf Vernunft der anwesenden Feiernden, das Verteilen von Mülltüten, auf Kontrollen der Polizei und den Einsatz mobiler Dixie-Toiletten. Und eben die Aufklärung vorab.

Jonas Koessler von der Stadtreinigung Heidelberg berichtete von seinen bisherigen Erfahrungen: Müllberge auf der Wiese und was sich darin finden lasse. Schuhe, Taschen, Hosen und auch Mobiltelefone, zählte Koessler auf. Wie schmerzhaft der Verlust des Smartphones wäre, darauf musste er die Schüler nicht hinweisen. Sein Wunsch wäre es, dass sich die Jugendlichen auf der Neckarwiese verhalten wie zu Hause: Dass sie nämlich ihren Dreck einfach im Mülleimer entsorgen und nicht einfach liegen lassen. Denn Koessler und sein Team kennen auch noch ganz andere Hinterlassenschaften von den Schülern mit Mittlerer Reife beziehungsweise Abitur. "Wildpinkeln" im Wohngebiet ist da noch eines der harmlosen Vergehen. Wer dabei erwischt wird, muss dafür bis zu 40 Euro bezahlen, wussten Reiner Greulich und Tanja Kramper vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim.

Das Duo von der Polizei erklärte, dass die Feiernden auf der Neckarwiese mit 60 bis 100 kontrollierenden Polizisten rechnen müssen. Über diese Zahl waren die Neckargemünder Realschüler dann doch erstaunt. Greulich und Kramper warnten die Jugendlichen zudem vor sogenannten K.O.-Tropfen. Denn nicht nur Frauen können mit dieser "Vergewaltigungsdroge" zum Opfer werden. Kriminelle nutzen sie auch, um Männer zu betäuben und auszurauben.

Während die K.O.-Tropfen unfreiwillig im Glas landen, schenken sich die Jugendlichen den Alkohol umso lieber ein. Das wurde deutlich, als Corinna Götz von der Heidelberger Suchtprävention die Schüler fragte: "Kann man auch ohne Alkohol feiern?" Da erntete sie von den meisten Schülern Unverständnis, zuweilen auch ein mitleidiges Lächeln. Nur zwei, drei Jugendliche antworteten Götz mit "Ja" und erklärten warum. Genau da setzte die kommunale Suchtbeauftragte an: Sie informierte die Zehntklässler, welche negativen Auswirkungen Alkoholkonsum generell haben kann. Mit weiteren Fragen und Anmerkungen forderte sie von den Schülern, sich damit auseinanderzusetzen.