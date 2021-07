In Eppelheim wurden bereits zahlreiche Spenden in Fahrzeuge gepackt. Foto: Geschwill

Eppelheim.(sg) Die ersten Sachspenden sind bereits in den von der Flut betroffenen Gebieten angekommen – und schon wird am Nachschub gearbeitet. Sechs voll beladene Transporter waren schon am Samstag mit Unterstützung von Bürgern, Transportunternehmen und dem Motorsport-Club Eppelheim (MSC) losgefahren. Am Sonntag machte sich nun der Verein, der selbst eine Menge an Sachspenden auf seinem Vereinsgelände gesammelt hatte, mit 30 Freiwilligen zuerst an die Beladung weiterer Transporter.

Die in der Rhein-Neckar-Halle gesammelten Spenden wurden unter Federführung von MSC-Vorstandsmitglied Karlheinz Perschewski verpackt, um die Halle zu Wochenbeginn wieder uneingeschränkt dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung zu stellen. Zwei Lkw und fünf Transporter waren mit Unterstützung des Heidelberger Transport- und Umzug-Unternehmens Pape schnell beladen. Sowohl die Firma als auch der MSC stellten Fahrer zur Verfügung, damit die Spenden schnellstmöglich in die Krisengebiete gebracht werden können.

Auch den Rest hatte Perschewski professionell organisiert. Er führte eine Liste mit Adressen, um im Falle einer Corona-Infektion die Kontakte zurückverfolgen zu können. Außerdem hatte er für die Fahrer Routen und Kontaktdatenblätter mit den Ansprechpartnern im jeweiligen Zielgebiet vorbereitet. Seine Schwiegertochter Jenny sorgte dafür, dass die Fahrer mit Getränken, Essen und weiterer Nervennahrung versorgt wurden. Voraussichtlich am kommenden Wochenende sollen weitere Spenden, die der MSC gesammelt hat, in Transporter geladen und in die Krisengebiete geliefert werden. Wo genau sie gebraucht werden, will Karlheinz Perschewski bis dahin noch abklären.