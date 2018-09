Wilhelmsfeld. (aham) Wenn das Telefon klingelt und sich Rosemarie Junghans meldet, dann wissen die Angerufenen schon Bescheid. "Brauchsch wieder en Kuche?", bekommt Junghans dann zu hören. Und antworten braucht sie eigentlich nicht. Die Sache ist klar und die Frauen können sich anderen Themen widmen. "Das gibt immer ein ewiges Gebabbel", lacht Junghans.

Die 73-Jährige ist so etwas wie die Kuchenbeauftragte des Ortes. Ob Teltschikturmfest oder die monatlichen Seniorentreffen - wenn Sahneschnitten und Co. gefragt sind, holt die Wilhelmsfelderin ihren Ordner hervor. Eine Liste mit Freizeit-Bäckerinnen - die vorwiegend dem Seniorenkreis angehören - verrät ihr, wen sie fragen kann. Sie hat den Überblick, sie telefoniert herum, holt die Kuchen auch ab, teilt die Helfer am Verkaufsstand ein.

Als "Arbeit" empfindet sie ihr ehrenamtliches Engagement nicht. "Ich hab’ doch nur für Kuchen zu sorgen", sagt Junghans bescheiden. "Es helfen doch alle mit." Und von den Kuchen der Bäckerinnen schwärmt sie: "Die hätte jeder Konditormeister gerne bei sich in der Vitrine stehen." Darum würde sie auch nie und nimmer eine Bäckerin und einen Kuchen besonders empfehlen - schließlich geben alle immer ihr Bestes. Zumal die Kuchen- und Tortenauswahl bei jedem Fest und jedem Treffen variiert. "Jede backt halt etwas", berichtet die Seniorin über ihre Mitstreiterinnen. "Ich kann ja einer 85-Jährigen nicht vorschreiben, was sie zu backen hat." Ihr eigenes Werk richtet sie dann nach den anderen. "Wenn ich sehe, dass viel mit Sahne da ist, mache ich einen primitiven Apfelkuchen", sagt sie, als ob das selbstverständlich wäre.

In die Rolle der Kuchenbeauftragten ist Junghans "reingerutscht", wie sie selbst sagt. Denn trotz des Namens: In der gleichnamigen Konditorei im Ort hat sie nie gearbeitet, diese hat der Bruder ihres inzwischen verstorbenen Mannes gegründet. Vielmehr führte die gelernte Einzelhandelskauffrau zusammen mit ihrer Mutter Elsa Fenk den Gemischtwarenladen in der Johann-Wilhelm-Straße. Über ihre Mutter und ihren Mann ist die 73-Jährige auch zum Seniorenkreis gekommen, als sie selbst noch gar keine Seniorin war.

Dort übernahm sie irgendwann von ihrer Mutter das Brunnenschmücken zu Ostern und Weihnachten - natürlich nicht allein, wie sie betont - und irgendwann kamen die Torten und Kuchen dazu. Auf die Frage, wozu es denn überhaupt die Kuchen bräuchte, schaut sie ganz verdutzt. "Sicher kann man ohne Kuchen leben", sagt sie - und lacht laut. Denn nein, ohne Kuchen geht nichts. Kein Seniorentreffen und kein Fest.