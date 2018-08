So sieht ein Fußballrasen aus, wenn ihn die Wildschweine besucht haben: In Mückenloch inspizierten Heinz Kilian (links) und der BSC-Vorsitzende Udo Knauf die jüngsten Schäden. Foto: Alex

Von Robert Brenner

Neckargemünd-Mückenloch. Große Augen machte der Erste Vorsitzende des Mückenlocher Ballsportclubs (BSC), Udo Knauf, vor Kurzem, als er feststellen musste, dass auf dem Sportgelände der hintere Trainingsplatz von einer Rotte Wildschweine heimgesucht wurde. Die Wildschweinschäden belasten den Verein umso stärker, da gerade in jüngster Zeit mehrere Ausfälle von Fußballspielen wegen Unbespielbarkeit des Sportplatzes zu beklagen waren.

Zum Glück ist das eigentliche Spielfeld selbst von der aktuellen Beschädigung nur geringfügig betroffen. Wer aber weiß schon, welche Rasenfläche sich die "Schwarzkittel" bei einem nächsten Überfall vornehmen werden? Eine Beschädigung des Spielfeldes, analog zu den bereits jetzt vorhandenen Schäden, wäre für den Kreisligaverein eine Katastrophe. So sieht es auch die Vorstandschaft. Aus ihrer Sicht gilt es zunächst, dass die Stadt Neckargemünd als Eigentümerin des Sportgeländes klärt, wer für die Behebung der aktuellen Schäden letztendlich zuständig ist. Dem BSC als Nutzer des Platzes sei die Instandsetzung wohl nicht aufzubürden, hieß es.

Da die Wildschweine aber auch an anderer Stelle in der Nähe des Ortsgebietes immer häufiger ihr Unwesen treiben, ist zu vermuten, dass der jüngste Sportplatzbesuch nicht der letzte gewesen sein dürfte. Land auf, Land ab wird vermehrt darüber geklagt, dass eine wahre Wildschweinplage ausgebrochen sei und dass die "Schwarzkittel" das Gelände sogar in unmittelbarer Großstadtnähe regelrecht umpflügen.

Zwangsläufig stellt man sich die Frage nach der Ursache. Vermutlich werden die Wildschweine dank reichlichem Futterangebot nicht nur immer zahlreicher, sondern auch immer schlauer und dreister. Anders lässt es sich kaum erklären, dass bei einer groß angelegten Treibjagd mit annähernd 30 Jägern, wie unlängst in Mückenloch geschehen, nur vier Wildschweine zur Strecke gebracht werden konnten. Es ist für die Jagd zwar erlaubt, als Lockmittel eine "Kirrung", also ein Anfüttern vorzunehmen, doch das generelle Füttern von Wildschweinen ist inzwischen verboten.

Doch zurück zum ungepflügten Mückenlocher Sportgelände: Um weitere Wildschweinschäden zu verhindern, wäre laut Auskunft eines Jägers die sofortige Anbringung eines Elektrozauns dringend zu empfehlen.