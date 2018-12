Dossenheim. (mare) Die Bühne ist kein unbekannter Ort für Nicole Jorgenson. Mit amerikanischem Country hatte die 31-jährige Dossenheimerin schon etliche Auftritte in der Region. Doch eine gänzlich andere Herausforderung ist es, wenn ihr Publikum ihr den Rücken zukehrt. Und sie auch noch bewertet. Denn bei den sogenannten "Blind Auditions" bei der Castingshow "The Voice of Germany" zählt die Stimme. Und über ein markantes Organ verfügt Nicole Jorgenson, die an der fünften Staffel der Castingshow teilnimmt.

Die gebürtige Amerikanerin wurde musikalisch in Boston ausgebildet, nach dem Studium in Berkeley verschlug es sie in die Heidelberger Region. Seit 2010 musiziert sie gemeinsam mit dem Heidelberger Gitarristen und Sänger Markus Ziegler. "Wir lagen gleich auf einer Wellenlänge", erinnert sich Ziegler, "ich komponiere, sie schreibt die Texte."

Nicole Jorgenson sei etwas ganz Besonderes, vom Charakter, von der Ausstrahlung her, schwärmt Ziegler weiter von seiner musikalischen Partnerin. Und daher auch eine geeignete Kandidatin für die harte Castingshow. "Man muss ein ganz bestimmter Typus sei, eine Rampensau, die die Bühne vereinnahmt." Schon zuvor hat Nicole Jorgenson Anläufe in Castingshows versucht - allerdings in den USA. Und nun hat sie sich entschieden, ihr Glück bei "The Voice of Germany" zu versuchen.

Die fünfte Staffel der erfolgreichen Musikersuche startet am heutigen Donnerstag mit den "Blind Auditions": Die Jury-Mitglieder Stefanie Kloß (Silbermond), Andreas Bourani, Rea Garvey (Reamonn) sowie Smudo und Michi Beck von den "Fantastischen Vier" sitzen dabei mit dem Rücken zu den Teilnehmern und suchen sich so die besten Stimmen für ihr Team aus. Mit 17 Sängern je Team geht es dann in die nächste Casting-Runde. Ob die Dossenheimerin, die sich für ihr Vorsingen im Vorfeld drei Songs aussuchen muss, dann Teil eines der Teams ist, entscheidet sich am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag, wenn es heißt: Bühne frei für Nicole Jorgenson.

Info: Nicole Jorgenson ist bei "The Voice of Germany" heute auf ProSieben und am morgigen Freitag auf Sat 1 jeweils ab 20.15 Uhr zu sehen.